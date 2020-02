Uinspirert kliss så pinlig at du skjærer grimaser

Langt mellom lyspunktene på Justin Biebers sjette album.

Justin Bieber (25) ble oppdaget av en talentjeger som 13-åring. Nå er han verdensstjerne, men det betyr ikke at musikken hans er god. Foto: Def Jam

Stella Marie Brevik Journalist

Justin Bieber: «Changes» (Def Jam/Universal)

Justin Bieber’s nye album fremkaller det unge kaller for cringe:

En flauhet, på andres vegne, så intens at ansiktet tvinges til å skjære grimaser. Låter som «Yummy», «Changes» og «That’s what love is» fremkaller slike kroppslige reaksjoner:

Rollin' eyes back in my head

Make my toes curl, yeah, yeah

Yeah, you got that yummy, yum

Fakta Justin Bieber Justin Bieber (25) er en popartist fra Canada.

Han ble oppdaget av en talentjeger som 13-åring. Kort tid etter slapp unggutten ep-en «My world» (2009).

I 2010 kom debutalbumet «My world 2.0». Singelen «Baby» gikk platina 12 ganger.

Utgivelsen gjorde ham til et verdenskjent popidol med en fanskare større enn Beatles.

50 000 hysteriske tenåringer om å få se sitt idol. Nesten 90 fans mottok medisinsk behandling etter kaoset, men ingen ble alvorlig skadet. Bieber har hatt konsert i Norge fire ganger. Totalt kaos er et stikkord ved alle besøkende. Da artisten holdt konsert på Operataket i 2012 sloss nærmereom å få se sitt idol.men ingen ble alvorlig skadet.

I senere tid har Bieber gått vekk fra den rene popen og beveget seg mer mot EDM (elektronisk dansemusikk) og hiphop.

Hans fjerde album, «Purpose» (2015), ble nominert til årets plate under Grammy-utdelingen i 2017.

Siden «Purpose». Har det vært nokså stille (musikalsk sett) fra Bieber. Han har oppgitt mentale problemer som grunn for hvorfor han har trukket seg tilbake fra rampelyset.

«Changes» er første albumet artisten gir ut siden 2015. Albumet er mer preget av r’n’b-sjangeren enn tidligere utgivelser.

På hans siste album, «Purpose», var det EDM-sjangeren som ble vektlagt. «Changes» plasseres i r’n’b-boksen. I fem år var det musikalsk stille rundt Bieber, nå vises en mykere side av artisten. Mannen er forelsket, men greier ikke beskrive følelsene på en kreativ og fengende måte:

Shout-out to your mom and dad for makin' you

Standin' ovation, they did a great job raisin' you

Resultat blir 17 uinspirerte, klissete, overproduserte og klisjéfylte låter.

Han beskriver også kona (Hailey Baldwin) som sin musikalske inspirasjon. Det ville jeg, i dette tilfellet, tatt som en fornærmelse.

Singelen «Intentions» er den eneste låten på albumet som faktisk fenger.

Beste spor: «Intentions».