Festlige dyr i forglemmelig film

«Dolittle» er en masete, fargerik og uoriginal historie om en eksentrisk veterinær som motvillig må dra ut på eventyr.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Robert Downey jr. spiller en genial og eksentrisk veterinær i «Dolittle». Foto: UNIVERSAL PICTURES

Kine Hult Journalist

Dolittle

Skuespillere: Robert Downey Jr., Michael Sheen, Emma Thompson, Octavia Spencer, Rami Malek, Ralph Fiennes, Marion Cotillard, Selena Gomez, Antonio Banderas, John Cena. Sjanger: Komedie / Familiefilm. Regi: Stephen Gaghan. Varighet: 1 t., 41 min. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 6 år.

«Dolittle» ser litt ut som om noen har plukket deler fra «Pusur», «Hobbiten», «Paddington» og «Pirates of the Caribbean» og ristet dem sammen til en ujevn smørje. Robert Downey jr. spiller dyredoktoren Dolittle, kjent fra Hugh Loftings barnebokserie fra forrige århundre.

I starten av denne filmen har Dolittle (Robert Downey jr.) trukket seg tilbake på sitt gods i England etter at kona døde, sammen med en hel skokk dyr som bare unntaksvis hører hjemme i samme temperatursone.

Her oppsøkes han en vakker dag av den unge dyrevennen Tommy, som har skadeskutt et ekorn ved en feiltakelse, etter å ha blitt tvunget med på andejakt. Samtidige dukker den unge hoffdamen Rose opp, og hun har kommet for å be ham om hjelp men noe litt annet enn ekornkirurgi. Dronningen er nemlig dødelig syk, og av en eller annen grunn er det bare dr. Dolittle som kan hjelpe henne. Det har han i utgangspunktet ikke noe lyst til, helt til det vise seg at dronningens eventuelle død vil slå heller dårlig ut for ham selv.

Dermed går startskuddet for en farefull ekspedisjon hvor diverse snakkende dyr assisterer så godt de kan og utspekulerte mennesker gjør en innsats for å sabotere det hele. Doktoren og hans hoff fra dyreriket, samt den selvoppnevnte assistenten Tommy, drar av gårde til fjerntliggende strøk for å finne et hemmelig kart og deretter en eliksir som kan redde den døende dronningen. Det er er ikke akkurat grensesprengende oppfinnsomt, som dere forstår.

Det som til en viss grad redder filmen fra å havne helt i det nederste sjiktet av middelmådighet, er de morsomme typene fra dyreriket som krydrer det hele. Her har vi den engstelige gorillaen, isbjørnen som er en skikkelig frossenpinn, en aggressiv struts, et konspirerende ekorn og mange andre herlige figurer. Det er ikke overvettes originalt eller spennende, men helt grei underholdning for de minste.

Publisert: Publisert 15. januar 2020 17:29

Mest lest akkurat nå