Norsk kinorekord med «Frost 2»: – Det har vært et eventyr

Siden Norgespremieren 1. juledag har 342.815 personer sett «Frost 2» på kino, og i Stavanger rundt 18.900. Direktør ved Odeon kino i Stavanger og Sandnes beskriver det hele som et eventyr.

Nå nettopp

«Frost 2» har satt ny kinorekord i Norge. Foto: Disney/Scanpix

– Det har vært overraskende gode kinotall denne jula, sier Håvard Erga. Han er direktør ved Odeon kino i Stavanger og Sandnes.

De gode kinotallene skyldes flere populære filmer i desember, deriblant premiere på «Frost 2» 1. juledag.

Direktør for Stavanger og Sandnes kino, Håvard Erga, er godt fornøyd Foto: Jarle Aasland

Norgesrekord

Kinotallene for premieredagen viste at rundt 112.000 hadde sett filmen på kino. Per 30. desember er filmen sett av 342.815 personer nasjonalt, melder The Walt Disney Company Nordic i en pressemelding.

I Stavanger har rundt 18.900 sett filmen, men det er ikke desembers mest sette film.

– «Star Wars: The Rise of Skywalker» ligger på førsteplass med 20.200 besøkende til nå, sier Erga. «Frost 2» kommer dermed på andreplass med rundt 18.900 besøkende.

85 prosent oppgang

I tillegg til «Frost 2» og «Star Wars: The Rise of Skywalker» har de norske filmene «Tunnelen» og «Snekker Andersen og Julenissen» vært populære i desember og jula.

– Det er kun to måneder siden 2014 som har vært bedre enn denne desember-måneden.

I desember har Sandnes kino en oppgang på 85 prosent og Stavanger kino en oppgang på 56 prosent sammenlignet med desember i fjor.

– Det skyldes rett og slett veldig gode filmer, avslutter Erga.

30. desember 2019 16:02