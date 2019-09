Det er din tur til å ta ut søpla?

1 2 3 4 5 6

Kjersti Ericsson: Hun, han og kvinnekampen. Oktober. 232 sider. Å lese Kjersti Ericssons nyeste roman «Hun, han og kvinnekampen» får meg til å tenke på noe Vigdis Hjort sa i et foredrag en gang. En roman er god når den uttrykker noe man har kjent uklart i seg selv. Akkurat det gjør Kjersti Ericsson i høstens roman. Selv om Ericcson er over 40 år eldre enn meg, er kvinnekampen hun skildrer, gjenkjennelig.

For selv om jeg har vokst opp med foreldre som hadde felles husvask på torsdager og en far som fortsatt kan favorittbarnebøkene mine utenat, selv om han jeg deler hus med lager middag oftere enn meg, kjenner jeg meg igjen når den navnløse hovedpersonen i «Hun han og kvinnekampen» gråtkvalt sier til mannen sin at “du skjønner ikke hvor mye krefter det koster meg å få til at vi deler likt”. For henne har samlivet betydd et liv med kamper. I romanen forteller hun deres historie, slik det var for henne og slik hun gjetter at det var for han.

Hun ser tilbake på arbeidet hun har lagt ned for å endre samfunnsholdninger, demonstrasjoner hun har gått i for selvbestemt abort og sekstimersdager. Samtidig skildrer hun et samliv bestående av dyp, gjensidig respekt med en mann som ønsker å ta sin del, men som ikke ser alle oppgavene som må gjøres. Romanen synliggjør disse strukturene med en omsorg for både han og henne. Uten å moralisere tegner Ericsson opp to mennesker som prøver så godt de kan. Hun viser hvordan patriarkatet gjennomsyrer alt for henne, og hvor vanskelig det blir for han å være en representant for det hele. Hver forglemmelse krever fullt forsvar: “å glemme å gå ut med søpla ble tungt av historisk mening: hvilken side står du på - patriarkatets urkloss […], eller kvinnenes”.

I «Hun, han og kvinnekampen» tar Ericsson med kampen inn i stua vår og viser hvordan kranglene om søppeltømming og gaveinnkjøp ikke er bagatellmessige. På ingen måte.