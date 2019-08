Popprinsessen vender tilbake til det glade og trygge

1 2 3 4 5 6

Taylor Swift: «Lover» (Republic/Universal)

«Reputation» fra 2017 var et dels mislykket forsøk på å etablere et image som «bad girl». Nå er Swift tilbake slik vi kjenner henne fra «1989» og «Red». Det spriker, men er mye mer sympatisk enn forgjengeren.

Glem den ufordragelige singelen «ME!». Det er på de ettertenksomme låtene, som det flotte tittelkuttet, at Swift stråler. Hun fanger fansens oppmerksomhet ved å skildre gjenkjennelige situasjoner med et forståelig språk – den boblende forelskelsen i «Paper rings», fortvilelsen over morens sykdom i «Soon you’ll get better».

Det er et sympatisk trekk ved en søkkrik superstjerne og hennes sterkeste kort som artist. For selve låtene er ganske generiske. Hun har aldri skapt en ny sound, men leverer kvalitet.

Albumet er uansett for langt. 18 låter er minst fem for mye. «Lover» er en blandet godtepose med noe for alle, som jeg er forsynt av lenge før den er tom. Men det er tidvis skikkelig digg.

Beste spor: «Lover», «Cruel summer», «Soon you’ll get better».