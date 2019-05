Mørk folk-pop fra Canada

1 2 3 4 5 6

Lucette: «Deluxe hotel room» (Thirty Tigers/Border)

Det er gått fem år siden kanadiske Lauren Gillis debuterte med albumet «Black is the color». Da var hun 19 år og kalte seg Lucette.

Nå er oppfølgeren her, og den er verd ventetiden. Med Sturgill Simpson som produsent beholder hun det mørke preget, nå understreket av trommemaskiner og synther.

Hun åpner med kvinnelig elendighet på et hotellrom i tittelkuttet. Lyden øker og omfavner pianisten fra Edmonton.

Kontrastene er mange.

Mens mørke «Out of the rain» er om slutten på et ødeleggende forhold, er «Angel» frisk jentepop fra 60-tallet – om et kortvarig, men morsomt forhold. «Full moon town» drives fram av en pulserende bass, mens «California» er myke strykere og visesang fra 70-tallet.

«Crazy bird» er klassisk country pakket inn i mørk elektronikk, mens «Fly to heaven» er en sår drøm om flukt der saksofonen til Brad Walker erstatter gitaren.

Nydelig folk-pop om et liv i ubalanse.

Beste spor: «Deluxe hotel room», «Out of the rain», «Angel», «California», «Talk to myself».