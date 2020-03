Kreativ country med bønn om et bedre år

Spennende New Orleans-miks under en americana-paraply.

Sam Doores har tatt en pause fra The Deslondes. Foto: New West

Geir Flatøe Journalist

Sam Doores: «Sam Doores» (New West/Border)

New Orleans og Nashville har ulike tradisjoner, men Sam Doores klarer å forene dem på solodebuten. Hans country farges av blues, honky-tonk, gammelpop, sumprock, gospel og hjembyen. Bare hør New Orleans-rytmen i «Let it roll».

Han har spilt i Hurray for the Riff Raff og får hjelp av frontfigur Alynda Segarra i den flotte duetten «Other side of town». Albumet ble spilt inn i en periode med samlivsbrudd, der Doores la bandet The Deslondes på is. Han forsøker å se framover og gir oss fine sanger som «Wish you well» og «This ain’t a sad song».

Intime «Red leaf rag» og «Windmills» er like sterke. Temposkifter og ulike innslag løfter låter som «Had a dream» og «Push on».

Nevnte «Let it roll» ble skrevet en nyttårsdag med bønn om et bedre år: Let me walk with my head up high, these tears in my heart, blood in my eyes.

Troen på at det finnes en mening med det hele er borte, men livet går videre. Let it roll.

Beste spor: «Let it roll», «Other side of town», «Wish you well», «Windmills».