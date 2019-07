Ukens anbefalte sanger

Nå er de tilbake med singlen «Hold on» der Bjørn Vassnes og Sindre Skjøld bidrar.

Den følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify, og tidenes beste sommerlåter finner du på en annen liste.

Her er listen

Hold on – Olsen & Hopland

Cruel world – Josh Homme

Love is everywhere (Beware) – Wilco

Joyride – Adam Melchor

What if I go off with Bob? – Mark Mulcahy

White roses – Flyte & The Staves

Dance through it – Twin Peaks

Divorce – Alex Cameron

Uneven days – Ben Harper

Weeds – Michael Lee

The best... – Restore To Past

Road to trouble – Jordan Moser & Molly Burch

Collar of fur – Fionn Regan

UMA – Body Type

One more song to write – Willie Nelson

You really know what love is – Hamish Anderson

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.