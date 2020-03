Lekker og overdådig «Emma»

Det er grenser for hvor interessant det er å se på rikfolks kjærlighetsintriger for 200 år siden, men den nye filmatiseringen av «Emma» er underholdende nok.

«Emma» har en fantastisk detaljrikdom, men blir litt langtrukken.

Kine Hult Journalist

Skuespillere: Anya Taylor-Joy, Johnny Flynn, Bill Nighy, Mia Goth, Miranda Hart, Josh O’Connor, Callum Turner, Rupert Graves. Sjanger: Komedie / Drama / Romantikk. Regi: Autumn de Wilde. Nasjonalitet: England. Tillatt for alle. Filmen skulle hatt premiere på kino fredag, men er nå i stedet tilgjengelig som leiefilm på Viaplay.

Om man først skal lage kostyme-drama, er det gode grunner til å oppsøke Jane Austens bøker. Og det er tydelig at kostymedesignere og scenografer har hatt en fest i produksjonen av «Emma», historien om en bortskjemt og på mange måter ganske ufyselig ung dame som får tiden til å gå med å manipulere andre folks kjærlighetsliv samtidig som hun selv omfavner singeltilværelsen.

Ikke påfallende morsom

Det er egentlig ganske fint at regissør Autumn de Wilde ikke har forsøkt å skape en mer sympatisk hovedperson, selv om vi raskt forstår at hun er god på bunnen. Anya Taylor-Joy er glimrende i rollen som den kalkulerende overklassedamen Emma og Bill Nighty er herlig som hovedpersonens far, en aldrende fyr som er voldsomt bekymret for trekk.

«Emma» er klassifisert som en romantisk komedie, men er ikke påfallende morsom. Den er imidlertid temmelig infam til tider, og gjenspeiler forfatterens evne til å avkle menneskers mindre sympatiske og stakkarslige sider. Her er det rikelig med selvopptatte og overfladiske figurer som det er vanskelig å like.

Livsfjerne overklassefolk

Samtidig er det ingen tvil om at dette er den typen historie hvor ting skal ende godt og de rette personene skal få hverandre til slutt. De må bare igjennom en del misforståelser og klønete omveier først. Slik var det gjerne i en tid hvor det var strenge normer for hvordan menn og kvinner kunne omgås, og hvor den sosiale rangstigen var et moment man ikke bare kunne hoppe bukk over.

Man kan til en viss grad si at filmen gir et småfrekt speilbilde av de i-landsproblemene folk strir med i dag. Det er i hvert fall påfallende hvor livsfjerne de sentrale personene, og de Wilde går løs på dem med en viss satirisk snert. Samtidig er det grenser for hvor interessant det er å se overpyntede overklassefolk omgås i mer eller mindre høflige og korrekte former i to timer.

Men for all del, man får det man kan forvente: Bugnende detaljrikdom, en overflod av kompliserte frisyrer og antrekk, overdådige rom og et par festlige personligheter. Og noen ganger er det haugen på nok.