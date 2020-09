Ukens anbefalte sanger

Kjell Reianes er på vei med album nummer fire.

Kjell Reianes har fått med seg barnebarnet Vera Ottesen. Foto: Anita Hamremoen

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Da Kjell Reianes var blitt 60 år, tvang svigersønn og Kaizers-sjef Janove Ottesen ham inn i studio. Ti år senere har dette initiativet resultert i tre album.

Nå venter nummer fire, «Snart e det deg», senere i høst. Første smakebit derfra er en duett med barnebarnet Vera Ottesen. Med seg har de Inge Engelsvold, Magnus Rød Haugland og Jarle Vespestad.

«Fysstereisgutt» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også listen med over 100 høstsanger.

Her er listen

Fysstereisgutt – Kjell Reianes & Vera Ottesen

My letter to you – Bruce Springsteen

Todd youth – Jesse Malin & H.R.

How long – Iris DeMent

Never tear us apart – Dylan LeBlanc

Be a rebel – New Order

Sangen om de glemte – Vegar Dahl & Ole Paus

Summer trope – Surfer Blood & Pip Blom

System falling – Greg Roy

Aggravation – Tommy Roe & K Michelle Dubois

Home – Saint Saviour & Bill Ryder-Jones

Thirteen – Bedouine, Waxahatchee & Hurray For The Riff Raff

Take a chance – Naked Giants

Where – Allegra Krieger

I’ve got history on my side – Chip Taylor

Down to the well – The Long Ryders

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.