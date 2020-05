Giganter fra 90-tallet holder koken

De skinner ikke like sterkt som på 90-tallet, men gløden er fortsatt der.

Paul Heaton og Jacqui Abbott ivaretar lyden av The Beautiful South. Foto: Universal

Geir Flatøe Journalist

Paul Heaton + Jacqui Abbott: «Manchester calling» (Universal)

The Beautiful South er et band jeg virkelig savner, men trøsten er at vokalistene Paul Heaton og Jacqui Abbott har fortsatt som en duo. Dessuten er lydbildet temmelig likt glansdagene da de herjet hitlistene på 90-tallet. Dette er deres fjerde plate sammen, etter at Heaton droppet solokarrieren og fikk med seg Abbott igjen.

De åpner i kjent stil med «The only exercise I get is you» og «If you could see your faults», to sanger som hadde forsvart sin plass i de gylne årene. Så trår de vannet, selv om «You and me (Were meant to be together)» er en søt kjærlighetssang og «A good day is hard to find» får fart av blåserne.

16 kutt er for mye, men gir plass til å eksperimentere på slutten. «MCR calling» med snakkende Manchester-stemmer er uventet og bra. Videre viser «My legal high» en ny og tøff side. Mer av dette, takk.

Beste spor: «The only exercise I get is you», «If you could see your faults», «A good day is hard to find», «My legal high».