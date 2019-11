Hva lærte Laibach å spille i Nord-Korea? Her er svaret

1 2 3 4 5 6

Laibach: «Party songs» (Mute)

Laibach debuterte med industrirock i 1985, men det er helst coverprosjektene som har vakt oppsikt. Slovenerne har lagd hard kunstrock av Beatles-albumet «Let it be» og spilte Stones-låten «Sympathy for the devil» i ni versjoner på en annen plate. På «Nato» finner vi den definitive versjonen av Europes «Final countdown».

Og toppen av alt: Deres tolkning av sangene fra «The sound of music» ga dem innpass i Nord-Korea i 2015, som første vestlige band. Nå får vi en seks spor lang ep der de adopterer nordkoreansk musikk, på mindre truende Laibach-vis enn normalt.

«Honourable, dead or alive, when following the revolutionary road» er en arie fra en revolusjonsopera fra 1972, mens over 600 år gamle «Arirang» kalles den uoffisielle nasjonalsangen for hele Korea. «We will go to Mount Paektu» er en pophit fra jentebandet Moranbong.

Opptakene er fra konserter i Nord-Korea, pluss nye studioversjoner. Ikke Laibachs beste, men en banebrytende plate fra dem. Igjen.

Beste spor: «We will go to Mount Paektu (live)».