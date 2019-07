15 tv-tips til regnfulle sommerdager

Gomorrah

HBO, 4 sesonger.

Knallgod, hardbarka mafiaserie fra Napoli. Her er det minimalt med mafiaglamour og ditto mye krangling, fiendskap og elendighet. La Camorra-bandene sprer stort sett bare lidelse, sorg og død. Dette er en mørk serie, helt blottet for det litt romantiske bildet vi ofte får av mafiaen gjennom amerikanske serier. «Gomorrah» er laget etter filmen med samme navn, inspirert av boka til den italienske journalisten Roberto Saviano. Strålende serie med aldeles fryktelig, italiensk popmusikk.

Billions

HBO, 4 sesonger

Finans-drama som følger livet til de superrike og dem som prøver å holde dem i ørene. Historien er stappfull av penger, kamp om innflytelse, korrupsjon og hund- og katt-leker mellom tvilsomme finansfolk og de offentlige etatene som jakter på skurkene. Paul Giamatti er en fremadstormende advokat av herskapelig herkomst med politiske forbindelser. Damian Lewis spiller den briljante og beregnende mangemillionæren Bobby «Axe» Axelrod. Grensene mellom skurk og helt er mildt sagt flytende.

After Life

Netflix, 1 sesong

Tony er en gretten og nesten litt ufordragelig journalist, hvis liv fikk ytterligere rennafart mot elendigheten da kona døde. Ricky Gervais (Tony) tar utgangspunkt i alvoret, men han sparker i øst og vest, samtidig som han på finurlig vis er varm og fin.

Bosch

HBO, 5 sesonger

Klassisk krim, basert på Michael Connellys internasjonalt bestselgende romaner. Drapsetterforskeren Harry Bosch er ikke for katten når kjeltringene skal tas, men han er også en rettskaffen type som tror på loven. Mannen er - selvfølgelig - hjemsøkt av sin fortid, og både han og familien hans blir - selvfølgelig - involvert personlig i sakene han etterforsker.

Glow

Netflix, 2 sesonger

Kanskje litt vrient å kaste seg over en serie om det kvinnelige wrestling-miljøet i Los Angeles på 80-talet? Mhm, men gi det en sjanse. GLOW – Gorgeous Ladies Of Wrestling - består at mislykke skuespillere, frustrerte husmødre og andre som følger en drøm de ikke visste de hadde. Serien er full av 80-tallsestetikk og musikk, nestenkarikerte roller og en historie som er passe rar og vill og galen.

Matt Dinerstein / SHOWTIME

The Chi

HBO, 2 sesonger

En slags lettbeint «The Wire»-serie som følger livet i det belasta Sør-Chicago. Her møtes folk som vil opp og fram, en reise som kan gjøres på ulike måter. Jobb, skole, narko-handel, og gjerne en kombinasjon av et par av dem. Serien gir en fin beskrivelse av hverdag og fest i en bydel der mange drømmer stort, men der omgivelsene stadig jobber mot folk. Masse humør, masse drama, gode karakterer og fantastisk musikk.

The Leftovers

HBO, 3 sesonger

Dramaserie med et besynderlig utgangspunkt: En oktoberdag forsvinner 2 prosent av verdens befolkning. Ingen vet hvorfor. De bare forsvant. Serien starter tre år senere og viser hvordan hendelsen, kalt "The Departure", påvirker enkeltpersoner, familier og storsamfunnet. Vi følger sorg, paranoia, fanatikere og helt vanlige folk som på ulike måter må takle en verden der noe helt ubegripelig ødela hele den menneskelige balansen.

Gladbeck

NRK, 1 sesong

I løpet av 54 timer blir et mislykka bankran til et nervepirrande gisseldrama, sjokkerende mediesirkus. Denne spinnville historien er basert på virkelige hendelser i Tyskland for 30 år siden, og den fortelles med en ujålete og usentimentalt blikk. En suppe av bankranere, inkompetente politisjefer, tankeløse mediefolk og gisler blir til noe du ikke helt vet om er tragedie eller komedie.

En dag

NRK, 1 sesong

Litt mer bankran og enda flere gisler, denne gangen i Belgia. Denne historien fortelles innenfra og utenfra, i annenhver episode. Serien tar noen overraskende vendinger, folk er kanskje ikke helt hvem vi tror de er og historien er snedig fortalt.

The Knick

HBO, 2 sesonger

John Thackery (Clive Owen) sprenger grenser når det gjelder både medisin, moral og forholdet mellom ulike raser i New York på begynnelsen av 1900-tallet. Han arbeider ved The Knickerbocker Hospital, der han medisinerer både seg selv og andre på spektakulært vis. Clive Owen er strålende i hovedrollen som dypt plaget spydspiss i den medisinske utviklingen.

The Case Against Adnan Syed

HBO

Adnan Syed er high school-eleven som ble satt i fengsel for å ha drept ekskjæresten sin i 1999, en sak som fikk internasjonal oppmerksomhet gjennom den Peabody-belønte podkasten «Serial». Serien oppnådde en makeløs popularitet for en podkast og bidro til at Syeds sak ble gjenopptatt. Dokumentarserien viser det brennende engasjementet rundt saken og den omfattende revurderingen av Adnans historie.

Dommedag i Waco

NRK

Tre timer lang dokumentar om beleiringen av sekten Branch Davidians eiendom på Mount Carmel utenfor Waco, Texas i februar 1993. Sektleder David Koresh og medlemmene forskanset seg da de ble omringet av ATF og FBI. I 51 dager pågikk det forhandlinger, før 76 mennesker, inkludert 20 barn under 17, døde i et flammehav inne i hovedbygningen på Mount Carmel. Historien fortelles av overlevende, politifolk, eksperter, angrende sektmedlemmer og folk som den dag i dag tror David Koresh var Messias.

Rolling Thunder Revue

Netflix

En nydelig og luren Martin Scorsese-dokumentar om Bob Dylans Rolling Thunder Revue-turné i 1975. I tillegg til Dylan er blant andre Joan Baez og Allen Ginsberg med, og historien er fascinerende i seg selv. Men virkelig festlig blir det når du forstår at Scorsese blander fakta og fiksjon, lurer inn små og store oppdikta sidespor og folk som egentlig ikke finnes. Du kan enten se filmen, og så lese om hva som er diktet opp, eller gjøre det i motsatt rekkefølge. Morsomt er det okke som.

Louis Theroux

NRK, flere sesonger

Den britiske journalisten oppsøker stadig nye miljøer i USA. I de tre seneste episodene undersøker han dødshjelp, adopsjon og polygami. Louis Theroux får innsikt i miljøer som ofte er lukket, og hans metode er å være sammen med og snakke med dem det faktisk angår. Dokumentarene hans er befriende frie for eksperter, men til gjengjeld stappfulle med folk som står i vanskelige, kontroversielle og uvanlige situasjoner.

Free Solo

NRK

Mange har sette denne, men hvis du ikke har...Her blir man svett i hendene og kjenner det i magen, for dette er tidenes villeste klatreprosjekt. Alex Honnold vil klatre opp El Capitan free solo, altså alene og helt uten sikring. Ingen tau, ingen hjelp, ingen ting. Aldeles praktfull dokumentar og aldeles fryktelig å se for oss som trives best i lavlandet. El Capitan i Yosemite-dalen er et over 900 meter høyt, loddrett stup av granitt. Ingen har noensinne klatret opp veggen uten sikring. Ett lite feiltrinn, og Alex er ferdig.