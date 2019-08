1 2 3 4 5 6

Mattiel: «Satis Factory» (Heavenly/Border)

Noen oppmuntrende ord fra Jack White under et møte i Nashville var det som skulle til. Mattiel Brown gikk i gang med musikken for fullt, og debutalbumet «Mattiel» kom i fjor.

Musikken på oppfølgeren lyder som et lydspor til en Tarantino-film inkludert en god dose fransk go-go og et innslag eller to av Nicos tid i The Velvet Underground.

Brown er en skapsanger som forsøkte seg på både folk, pønk og hip hop før hun vågde seg ut og fant veien videre i Atlanta-bandet Mattiel. Der har hun med seg gitarist Jonah Swilley, bassist Travis Murphy og trommis Jordan Manley.

Energien er smittende fra det øyeblikket hun åpner albumet med bluesrockeren «Til the moment of death», og den svekkes ikke av rockabilly-låten «Rescue you» og France Gall-ekkoet i «Je ne med connais pas».

Snakkesyngende «Food the thought» er ikke noe dårligere, og det er mer godt i vente. I det hele er det ingen nevneverdige feiltrinn i løpet av de 12 kuttene.

Herlig friskt, det hele.

Beste spor: «Je ne med connais pas», «Food for thought», «Blisters», «Berlin weekend», «Long division».