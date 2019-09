Googler vi bort velferdsstaten?

1 2 3 4 5 6

Marianne Marthinsen og Maria S. Wahlberg: Rødt lys. Det store skatteranet – og hvordan vi kan stoppe det. 219 sider. Cappelen Damm.

Dessverre har både politikere og medier stort ansvar for den utbredte oppfatning at noen afrikanere i en gummibåt og noen bommer rundt de største byene er de største truslene mot velferdsstaten og hverdagsøkonomien. Derfor er det befriende å lese en bok skrevet av en sentral Ap-politiker og en LO-rådgiver som har forstått at de virkelig dyre flyktningene er skatteflyktningene, og at den norske levemåten trues mer av digitalisering enn av islamisering.

Etter valgnederlaget i 2017 ble Marianne Marthinsen fjernet som leder av Arbeiderpartiets fraksjon i finanskomiteen på Stortinget, til fordel for Trond Giske. Med forbehold om at vi ikke fikk vite hele sannheten om rokeringen, virket den underlig den gang, og bortimot ubegripelig etter å ha lest hennes forslag til politikk for å begrense den nye globale monopolkapitalismen og den enorme skatteflukten. Vi har ikke for mange politikere som forsøker å utvide og utvikle den offentlige debatt gjennom grundige sakprosabøker.

Bygger bro

Sammen med Maria Schumacher Walberg, som er spesialrådgiver i LO, har Marianne Marthinsen skrevet en bok som ikke bringer så mye ny kunnskap, men som har sin styrke i at den bygger bro mellom forskernes funn og politikernes ansvar for å handle.

De to forfatterne bruker 50 sider på et konsentrat av funnene til forskere som den franske økonomen Gabriel Zucman og Norges første professor i skatteøkonomi, Annette Alstadsæter:

Zucman har beregnet at 8 prosent av verdens formuer, eller rundt 60 000 milliarder kroner ligger skjult i skatteparadiser.

Nærmere 40 prosent av det samlete overskuddet til flernasjonale selskap, inkludert giganter som Google, Amazon og Facebook, flyttes til land med ingen eller svært lav bedriftsskatt.

Fra Norge blir sannsynligvis mer enn 40 milliarder kroner overført til skatteparadis i og utenfor EU hvert år.

Skatten fra disse inntektene tilsvarer alle inntektene fra bompengene.

Dette er en bok både Frp og FNB bør lese.

Stormberg omsetter for bare halvparten av Nike i Norge, men betaler dobbelt så mye i skatt.

Urettferdig

Konsekvensen av skatteflukten er ikke bare at finansieringsgrunnlaget for velferdsstaten forvitrer, men også at konkurransen blir urettferdig. Stormberg omsetter for bare halvparten av Nike i Norge, men betaler dobbelt så mye i skatt. Googles norske direktør betaler mer i skatt enn selskapet han leder, samtidig som Google river i stykker inntektsgrunnlaget for norske medier.

Første del av boken er skjemmet av for mange tekniske begrep og en skog av forkortelser som gjør teksten tyngre enn den hadde trengt å være. Det er synd, for når forfatterne kommer til forslagene til politiske mottrekk, som utgjør brorparten, flyter språket lettere.

Heller ikke forslagene til politikk er nye, men her er de samlet og presentert på en måte som bør stimulere til en omfattende debatt om hvordan vi best kan utvikle et skattesystem tilpasset et samfunn hvor stadig mer av økonomien dreier seg om internasjonal forflytning av immaterielle varer. Denne utviklingen er eksplosiv - det er bare 12 år siden vi fikk den første smarttelefonen - mens politikken, og ikke minst den internasjonale samordningen av den, går langsomt. Marthinsen og Walberg har levert et godt bidrag til alle som vil presse politikerne til å få opp farten.