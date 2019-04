1 2 3 4 5 6

Fakta: Coyote Tacos Bystasjonen, Sandnes sentrum Telefon: 51316500 Web: coyotetacos.com Facebook: coyotetacos Åpningstider: Mandag stengt, tir/ons 15–22, tor/fre 11–22, lør 12–22, søn 13–22

Det er selvsagt artig når folk fra Mexico og Texas skal prøve seg på den norske nasjonalretten taco. Men det er selvsagt også med en god porsjon sunn skepsis man nærmer seg et slikt etablissement.

Taco, en fredagsrett som er rendyrket og perfeksjonert i Norge gjennom hundrevis av år, må jo være litt av en svenneprøve for utenlandske kokker, uvante som de er med norske spesialiteter som tacokrydder på pose, skjell så sprø at det bare er unntaksvis at maten havner i munnen uten først å ha havnet i fanget, og selvsagt guacamole på boks.

Og la det være sagt med én gang: Dette får Coyote Tacos ikke til. Maten de serverer, har omtrent ingenting annet enn navnet til felles med den maten annenhver nordmann inntar til Gullrekka en fredags kveld.

Eksperthjelp

Aftenbladets utsendte hadde for sikkerhets skyld utstyrt seg med eksperthjelp denne ettermiddagen. Mennesker i hans nærmeste krets, med et aldersspenn fra 12 til 41 år, som alle er veteraner fra den norske tacotradisjonen.

Coyote Tacos, som åpnet dørene for publikum for ikke veldig lenge siden, holder til på Bystasjonen i Sandnes. Interiøret likner egentlig temmelig mye på det man finner hos legendariske Hekkan Burger, et steinkast unna. Altså enkelt grensende til spartansk. Det samme kan sies om menyen. Her serveres det taco. Basta.

Coyotene har ikke alkohol å by på, noe som selvsagt er et savn for dem som tenker at en kald amerikansk øl er korrekt følge til maten. Jeg er blant dem. Men det er til gjengjeld mulig å kjøpe mexicansk brus. Eller Coca Cola. Eller bare drikke vann.

Meny er smart

Menyene er rett og slett teipet fast til bordene. Her kan man plukke en og en taco, eller velge en meny med to eller tre forskjellige, drikke inkludert. Hvis man er sulten, bør man gå for en meny med tre tacos, to blir litt for lite for voksne.

Det er også mulig å bestille ekstra sauser og salsa til 25 kroner per porsjon.

Seks ulike tacos blir tilberedt på Coyotes kjøkken, og de lages fra bunnen av. Inkludert hjemmelagede tortillas, altså myke lefser. Tre med kjøtt (kylling, biff og svin), en med scampi og to som er vegetariske. I tillegg lager de en quesadilla som mest er for barn eller litt barnslige voksne.

En enkelt taco koster 59 kroner. Dermed er det jo litt å spare på en meny med tre stykker til 169 inkludert drikke. Prismessig ligger dette på linje med enkle burgersteder, men man blir nok mettere av burger og fries.

Delikat vegetar

Smakspanelet til Aftenbladet var samstemte i sin dom. Dette er nokså langt fra norsk taco. Og ikke et vondt ord om folketacoen, men dette er selvsagt temmelig mye bedre. Her er det friskt, her er det et korrekt kick av chili, her er det delikat.

Vi unnet oss å prøve samtlige varianter, og hos meg var det faktisk de vegetariske som imponerte mest. Hør for eksempel på Coliflor, altså blomkål, med hvitløk, dadler, timian, pinjekjerner, bakt pepper, smør og karri. Frekt, nytt og veldig godt.

Et åpent sinn

Blant de yngste var det dem som ymtet frampå om at ja, det er artig at mexicanere og andre prøver seg på noe så urnorsk som taco, men at de likevel holder en knapp på den norske originalversjonen. Dette gleder selvsagt et pappahjerte, siden det er han som står for denne, men pappaen må nok innrømme at Coyotene er et hakk hvassere enn han selv.

Så mitt beste råd er å dra til Bystasjonen i Sandnes med et åpent sinn. Her har de tatt fatt i ekte norsk tradisjonsmat og laget sin helt spesielle vri. Taco på texmex-vis! Artig og riktig bra.

Hva skiller fra femmeren? Maten teller jo mest i en anmeldelse av restauranter, og tacoene er virkelig gode. Men man spiser også med øynene. Litt mer vekt på å gjøre det trivelig ville trekke opp. Vi måtte rydde oss plass på bordet etter de forrige gjestene. Det er noe man helst vil slippe på en restaurant med sitteplasser.