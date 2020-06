Ingen kontakt mellom TV 2 og Telia i helgen

Det foreligger fremdeles ingen løsning for de nær 500.000 Get-kundene som har mistet TV 2s kanaler etter forhandlingsbruddet mellom Get-eier Telia og kanalen.

Organisasjons- og kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 vil at Telia/Get skrur på TV 2-signalene igjen. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB scanpix

I helgen har det ikke vært kontakt mellom partene, melder VG.

Fredag svarte Telia til TV 2 at de mener det vil være til kundenes beste å inngå en avtale basert på dagens prisnivå i en lengre periode enn de seks månedene som mediehuset foreslo onsdag.

Kommunikasjonsdirektør Sarah Willand i TV 2 sier at de vil at Telia/Get skrur på TV 2-kanalene igjen.

– På den måten kan partene bli enige – uten at det går utover seerne. Telias utspill på fredag kunne se ut som de også ville fortsette avtalen som i dag. Det viste seg bare å være nok et forhandlingsutspill, sier hun til VG.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia skriver i en mail til avisa at hvis det er slik at TV 2 ikke krever mer penger like vel, så er det fint.

– Men da hadde det vært en fordel at det ble formidlet i forhandlingene og ikke bare i VG, skriver Lunde.

Ved midnatt 1. juni ble TV 2s kanaler borte fra 480.000 Get-kunder siden Telia og TV 2 ikke ble enige om en ny distribusjonsavtale da den gamle avtalen gikk ut. TV-kanalene som blir påvirket av bruddet i forhandlingene, er TV 2, TV 2 Zebra, TV 2 Nyhetskanalen, TV 2 Livsstil, TV 2 Sport 1 og 2, TV 2 Sport Premium, C More-kanalene og arkivet.