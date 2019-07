UiS for refs for nynorsk-svikt. Men ingen straff for lovvbruddet

UiS når ikke minstekravet på bruk av nynorsk, på niende året. I Norge skal statlige organ være språklig nøytrale. Det betyr at 25 prosent av alt skriftlig materiale skal være på nynorsk. Det er lovfestet i Målloven.

I 2018 var bare 11,8 prosent av nettartiklene til UiS på nynorsk.

– Det er for lavt. Målet er å minst dekke dette kravet, sier Marit Boyesen, avtroppende rektor ved Universitetet i Stavanger.

Klaus Mohn er allerede ansatt som arvtaker, og overtar som rektor ved UiS 1. august.

– Det er ikke første gang dere ikke når opp, Marit Boyesen. Hvilke tiltak har dere gjort?

– Vi har rutiner og retningslinjer. Vi arbeider med tiltak som skal systematisere arbeidet med kommunikasjonen på nynorsk. I tillegg har vi en arbeidsgruppe skal revidere de språkpolitiske retningslinjene våre, sier Boyesen.

Fakta: Universitetets nynorsk bruk 2017–2018 2017 Nettsider: 13,2 prosent

Tekster over 10 sider: 2,7 prosent

Tekster 1-10 sider: 13,7 prosent (her utgjør pressemeldinger 7,9 prosent, brosjyrer 0 prosent og annonser 15,6 prosent)

Sosiale medier: 13 prosent (her utgjør Facebook 5,7 prosent og twitter 18,3 prosent) 2018 Nettsider 11,8 prosent

Tekster over 10 sider: 6,2 prosent

Tekster 1-10 sider: 6,2 prosent (her utgjør pressemeldinger 13,5 prosent, brosjyrer 8,7 prosent og annonser 3 prosent)

Sosiale medier: 21,3 prosent (her utgjør Facebook 17,2 prosent og twitter 28,7 prosent) Kilde: Universitetet i Stavanger, Språkrådet.

Andel nynorsk brukt av universitetet på sosiale medier, lå på 13 prosent i 2017. I 2018 var tallet på 21, 3 prosent.

– Det er gledelig at vi forbedrer oss, kommenterer Boyesen.

I 2018 ble det vedtatt at deler av årsmeldingen skulle skrives på nynorsk, dette blir utvidet til hele rapporten i 2020. Samtidig var alle i kommunikasjonsavdelingen på obligatorisk nynorskkurs i begynnelsen av 2019.

– Veldig beklagelig

– Dette er et lovbrudd. Blir det konsekvenser for dere når dere ikke fyller kravet?

– Nei. Ikke annet enn at vi får det påpekt og at vi må gjøre noe med det. Jeg ser vi har en vei å gå, men det betyr ikke at vi ikke gir problemet oppmerksomhet, sier Boyesen.

Kulturdepartementet opplyser at det aldri har vært sanksjoner ved brudd på målloven. De forventer at det offentlige ønsker å følge norsk lov.

I målloven står det også at du skal få svar fra et statsorgan i den målformen du selv brukte i brevet, eller e-posten.

– Etter kommentaren om UiS sin nynorskbruk ble publisert, har vi fått noen e-poster fra studenter ved UiS. De forteller at de aldri, eller sjeldent, har fått svar tilbake på nynorsk etter å ha sendt mail til dere. Har du en kommentar til dette?

– Heller ikke bra, men dette er snakk om enkeltstudenter. Jeg tror ikke dette gjelder alle, men det er veldig beklagelig, sier Boyesen.

Skyldes manglende vilje

– Hvorfor når de ikke målene?

– Det skyldes nok manglende vilje og oppmerksomhet fra ledelsen, dårlige rutiner og rekruttering. Hadde de hatt gode rutiner på hva som skulle være på nynorsk - og ikke, hadde det gått bedre. Samtidig må de rekruttere flere som skriver nynorsk og lære opp ansatte, sier Margrethe Kvarenes, seksjonssjef i Språkrådet.

Dette utsagnet er Boyesen uenig i.

– Jeg har vært rektor ved UiS i mange år og dette er et forhold vi har gitt mye oppmerksomhet. Vi sliter ennå med målene, men vi følger opp med tiltak.

Kvarenes mener det er viktig at universitetene gjør noe med situasjonen.

– Særlig alvorlig er det når studenter ikke får eksamen i sin målform. Studenter som har nynorsk som hovedmål risikerer å komme dårligere ut, enn studenter som bruker bokmål. Universitetene og høyskolene burde ikke ha slikt på seg.