Svensk soulhåp

Jesper Lindell: «Everyday dreams» (Alive/Border)

Jesper Lindell er en mann svenskene har tro på, og de har hatt rett før. Han debuterte med en ep for to år siden, med Benkt Söderberg som produsent.

Samme mann var også medprodusent på debutalbumet til First Aid Kit, i tillegg til å være far til søstrene i den duoen. Videre var Lindell med på Cohen-hyllesten «Who by fire» organisert av First Aid Kit, som også koret på hans debutsingel-suksess «Moving slow».

Nå er det opp til ham selv og hjelpen fra Zack Anderson. Debutalbumet ble gitt ut digitalt i mai og følges her opp med cd og vinyl. «Whatever happens» er en sterk åpning med gammel godlyd og Lindells beste vokalprestasjon på platen. Van Morrison spøker i bakgrunnen, og Lindells stemme er slitt på de rette stedene.

Han fortsetter med «So long». Sangen har fortsatt dype røtter, men har et nyere preg og er mer typisk for det som følger. Albumet sovner bort midtveis, men henter seg fint inn igjen.

Beste spor: «Whatever happens», «Sweet as yesterday». «If I wake up in the morning».