Beepboop-folk

Simen Mitlid kjører lun tømmerfolk inn i titusener av enere og nuller.

Hedmarkingen Simen Mitlid i tretrapp og aktuell med ny ep.

Simen Mitlid: «Social» (Koke Plate)

Vi har enda ikke et fullverdig godt norsk ord for «quirky». Denne hakkete sartheten, litt morsom, mest rar, men likevel fin-aktige beskrivelsen av noe man liker. Få har forsøkt, ingen har fått det til.

Simen Mitlid er i nærheten. I årevis har han vaket i vannskorpen med sine lune folklåter og skjøre stemme. Tre album senere kommer nå en ny ep hvor han strekker fingrene etter noe mer enn bare gode folklåter.

Tanken er god: La oss utfordre dette støvete formatet, knekke noen koder og faktisk benytte oss litt av dingsene folk har lagt for at musikken skal videre. Men inn og ut av den syv spor lange ep-en kjøres vokalen gjennom så mange programmeringslinjer at han til forveksling blir en katteavatar i metaverse. Med en fot i tømmerfolken og en fot i metaverset blir det tidvis kult, tidvis hult.

Låtene er likevel gode, tross en purists preferanser. Jeg håper han prøver igjen. For vi må jo videre, en eller annen gang.

Beste spor: «Away», «Channels».