Fra 1890-tallet

Jordnær americana fra en pønkens pionerer.

John Doe er 69 år gamle John Nommensen Duchac.

Geir Flatøe Journalist

John Doe: «Fables In a foreign land» (Fat Possum/Border)

Under navnet John Doe dannet John Nommensen Duchac i 1977 bandet X i Los Angeles. De er fortsatt i sving, men 69-åringen har også en solokarriere et godt steg unna pønken der.

I ferske The John Doe Folk Trio har han med seg Wille Nelson-bassist Kevin Smith og den drevne trommisen Conrad Choucroun. Sammen har de jammet fram sangene og lagt dem til 1890-årene. Duchac ser en kobling fra datidenes magre kår til dagens pandemi: Hva som er viktig, blir stående mer klart for deg.

De åpner med en flukt i fine «Never coming back», fulgt av vakre «Down South» der håpet blafrer svakt: Sleeping on the ground, he pray for some luck. Fela fargelegger, men hele platen holdes godt på bakken.

Litt gjenbruk passer inn i oppsettet: «Destroying angels» ble skrevet for Garbage i 2018 og er streitere rock her, mens «Sweetheart» er fra et tidligere John Doe-album.

En gjennomført fin plate i skyggen av Johnny Cash og andre kjemper.

Beste spor: «Never coming back», «Down South», «Missouri», «After the fall».