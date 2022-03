Billettsalget til Chris Rocks show går så det suser

Salget har virkelig fått fart på seg etter at Will Smith som kjent slo til komikeren under årets nylig avviklede Oscar-festivitas, melder Hollywood Reporter.

Folk strømmer til Chris Rocks stand up-show.

En av de amerikanske billettsentralene, Stubhub, opplyser at det er solgt 25 prosent flere billetter i løpet av de siste 48 timene, sammenlignet med foregående måneder.

– Det er tydelig at etterspørselen etter disse billettene har økt dramatisk, basert på billettslaget på vår side. Vi pleier å se en økning vel et døgn eller to før en forestilling, men ikke så pass langt i forveien som her, sier Mike Silveira, talsperson for Stubhub.

Chris Rock gjør først et knippe forestillinger i Boston før han begir seg ut på turneen «Ego Death World Tour», som skal besøke 30 steder i USA. Forestillingene i Boston er allerede utsolgt, melder Variety.

Onsdag inntok komikeren scenen i Boston for det som var hans første opptreden etter Oscar-hendelsen. Han ble møtt med stående applaus, skriver Hollywood Reporter. Rock spurte publikum hvordan deres helg hadde vært, og la til at han fortsatt var i prosessen med å bearbeide det intrufne. Han la til at han på et tidspunkt kommer til å kommentere hendelsen.

