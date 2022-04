Flott kjærlighetskrim – J.K. Rowling skuffer aldri

KRIM: Skal detektivduoen Strike og Robin endelig bli kjærester? Der ligger mye av spenningen i det femte bindet om de to.

Billedtekst: J.K. Rowling, som kaller seg Robert Galbraith, skriver stadig lengre tekster, «Lange skygger» er 926 sider lang.

Gunnar Gran Journalist

Robert Galbraith (J.K. Rowling): «Lange skygger». Oversatt av Heidi Grinde. 926 sider. Cappelen Damm.

Anna lengter etter moren sin, legen Margot Bamborough, som forsvant under mystiske omstendigheter i 1974. Strike og Robin tar oppdraget, selv om sjansen for å lykkes er minimal. Det gamle mysteriet troner på toppen av alle de andre sakene deres. Robin sliter med skilsmissen fra Andrew, drittsekken vi ble kjent med i de første bøkene. I tillegg får hun uanstendige forslag fra en kollega, og strever med følelsene til Strike.

For når skal Strike og Robin bli kjærester? Det har vært et springende punkt gjennom fem bøker nå. Det begynner å bli plagsomt, alle disse forventningene og alt håpet. Også denne gangen kommer Robin og Strike nær hverandre, den gjensidige tiltrekningen er skyhøy, men blir det «snøret i bånn»? Og hvis de gifter seg, er serien slutt da? Den vil i hvert fall forandre seg, hvis Tarzan får sin Jane. Et viktig spenningsmoment ville ha falt vekk.

Kjenner meg igjen!

J.K. Rowling har et fantastisk godt øye for å male fram mennesker – jo, akkurat sånne typer har jeg møtt hundre ganger! Kjenner meg igjen! Robin er på utkikk etter en ny parfyme, den må ikke dufte lik den gamle og absolutt ikke som kvinnen Andrew var utro med. Vi ser for oss disse menneskene, blir glad i dem, eller misliker dem sterkt.

Robin og Strike leser gamle avhør, intervjuer stadig flere vitner, og finner ut mer og mer. Men kan et gammelt mordmysterium bli like spennende som et blodferskt? Det spørs! Mysteriet er bra, men det kommer langt i bakleksa i forhold til kjærlighetsmulighetene på nåtidsplanet.

Denne gangen får astrologi mye å si for å løse mysteriet. Den opprinnelige etterforskeren fra 1974 var besatt av stjernetyding og stilte horoskopet til alle de mistenkte. Akkurat disse delene blir noen ganger kjedelige, de fleste skjønner jo at astrologi er tull. Robin er faktisk litt fascinert, men i denne saken er jeg på linje med Strike: «Hvis du ser godt, kan du få et glimt av en asteroide som passerer gjennom pisspratens hus».

Lang – og god

J.K. Rowling ble verdens mest populære forfatter da hun skrev bøkene om Harry Potter. Bøkene hun produserte, ble bare tjukkere og tjukkere utover i serien. Det samme skjer med krimromanene hennes, «Lange skygger» klokker inn på gigantomane 926 sider! Men flere sider gir ikke mer spenning og action. Strike og Robin kommer faktisk aldri i fysisk fare gjennom hele den lange boka. Jeg må likevel understreke at boken ikke er lang og kjedelig – den er lang og god.

Men «Lange skygger» er ikke den beste i serien: I «Ondskapens kall» sneiet Rowling innom rocken, tekstene til Blue Öyster Cult fikk mye å si for å løse saken, og i «Silkeormen» møtte vi et herlig utvalg av oppblåste, selvhøytidelige forfattere. I forhold til slike høydepunkt, blir stjernetyding skikkelig tamt.

Men for all del; boken er spennende og vittig, den er ekte og ærlig, en oase i ørkenen, veldig kjekk å lese. De som liker tv bedre enn bøker, kan også se fram til fire nye episoder av HBO-serien «Strike» basert på denne boka.

Fra tv-serien om Strike og Robin, i løpet av 2022 kommer fire nye episoder basert på denne boken.