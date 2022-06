Lune Mona

Sandnesgauken Mona Krogh debuterer med et knippe knallgode låter.

Kan Mona Krogh bli en ny eksportvare fra Sandnes?

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Mona Krogh: «I Was Gonna Live by the Ocean» (Mona Krogh)

Fra Sandnes til Liverpool og tilbake til Sandnes er det endelig dags for Mona Krogh å debutere. Liverpool Institute of Performing Arts, eller Paul McCartney-skolen som de selv foretrekker, har sendt mange språkforvirrede nordmenn i retur med scouse-vri i tonen. Krogh er blant de som faktisk kom hjem igjen med gode låter under armen i tillegg.

Hun utstråler varme og flyt i de første låtene under eget navn, over en bunnsmørt produksjon, melodi og håndverk som nikker i takt med både Kacey Musgraves og heltene i Big Thief.

Tidvis sklir tekstene over i det overinderlige i den forsiktige leken med klisjeer og gamle fotspor i folkpop-sjangeren. Likevel er det ektefølende verk om ulike faser av unge liv, små notiser fra en notatbok man alltid bærer med seg for å fange øyeblikkene.

Krogh viser en veldig evne som låtskriver, sanger og artist, i en utgivelse som åpner alle dørene i rommet for veien videre.

Beste spor: «Feel the fire», «I was gonna live by the ocean».