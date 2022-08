Småflaut over­skudds­materiale

Hvis forutsigbarhet hadde et ansikt ville det bli illustrert med Dance Gavin Dances nye album.

Sekstetten fra Sacramento er ute med ny plate.

Jonas Vikingstad Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Dance Gavin Dance: «Jackpot Jucier» (Rise Records)

Det eksperimentelle og progressive hardcorebandet fra Sacramento, Dance Gavin Dance har ikke ligget på latsiden de siste årene. Siden 2015 har gruppen sluppet fem album, inkludert «Jackpot jucier», som nylig ble lansert.

Det er ganske høy produksjon. Noen vil si overproduksjon. Spørsmålet er om mengden plater er et tegn på et enormt energioverskudd, eller tvert imot et tegn på et litt småflaut musikalsk overskuddsmateriale.

Jackpot jucier er kanskje et eksempel på det sistnevnte. Låtene går inn det ene øret, og ut det andre. «Cream of the crop» er imidlertid et tegn på at DGD fremdeles kan levere på skyhøyt nivå. Etter dette faller presisjonen og fingerspissfølelsen betraktelig. Dette er dårlig nytt, da albumet består av 18 (!) låter. Det er altså ikke mangel på verken skam eller selvtillit fra Sacramento-bandet.

Det går nesten en time før nivået igjen heves med «Pray to good for your mother» og «Swallowed by eternity».

Beste spor: «Cream of the crop»