Kunstnere vil ha slutt på løsarbeidsordning

For tredje gang starter utøverne i den kulturelle skolesekken et opprop om arbeidssituasjonen. De er leie av å ikke ha et sikkerhetsnett.

Fra «Inn i Varmen», en samtidsmusikkfestival for barn arrangert i Maskinhallen på Tou Scene i Stavanger. Arrangement var i regi Den kulturelle skolesekken og Kulturtanken, tilbake i 2016.

Tuva Gorset Kristoffersen Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Avlyst.

Avlyst.

Avlyst.

Beskjeden har utøverne i den kulturelle skolesekken (DKS) fått gjentatte ganger de siste årene. Hjemmeskole, høye smittetall og nye restriksjoner har gjort det vanskelig for kunstnerne å gjøre jobben sin.

Problemet har vært arbeidsvilkårene til utøverne. Rammeavtalen de jobber ut fra, fungerer slik at de blir ansatt for et oppdrag, og fakturerer for denne jobben. Dette gjør at de ikke har rett på sykepenger, men må ha en egen forsikring.

– Når man hele tiden snakker om å prioriterer barna, så må man også prioritere de som jobber med barna, sier Hans Martin Austestad, kontaktperson og initiativtaker for oppropet.

Sjuende januar startet Hans Martin Austestad, tidligere DKS-utøver, et opprop. Her ber han om muligheten for midlertidig ansettelse som lønnsmottaker. Nå har nær 2500 mennesker skrevet under oppropet.

Les også Utøvere og kunstnerorganisasjoner misfornøyd med den «nye» Kulturelle Skolesekken

– Det er viktig med midlertidig ansettelse slik at de ansatte får trygge rammer i arbeidslivet, som blant annet gjelder lønn under sykdom, sier han videre.

Utrygge forhold

Selv har ikke Hans Martin Austestad turnert med den kulturelle skolesekken siden 2018. Han sluttet et år etter problemene med midlertidig ansettelse kom, og forsto at det ikke ble bedre.

– For meg er det ikke fristende å ta permisjon fra min trygge jobb for å gå ut på turné og spille i et slikt risikolandskap, sier han.

Med det nye oppropet henvender kunstnerne seg til kulturdepartementet.

– Det har vært litt sjuende far i huset måte å finne ut hvem som har ansvaret. Nå har vi henvendt oss til toppen for å få svar, sier han videre.

I de tidligere opprørene, i 2017 og 2019, forsøkte de å gå gjennom Kulturtanken og kommunens sentralforbund (KS). I 2017 fikk oppropet cirka 1000 underskrifter, og i 2019 fikk de 14.000.

– Det merkes en irritasjon over at dette ikke er i boks, sier Austestad.

Den kulturelle skolesekken har nesten 4000 utøvere på jobb hvert år. Austestad tror ikke det er noen som lever utelukkende av den kulturelle skolesekken.

– Jeg er redd for at folk prioriterer vekk denne typen arbeid hvis det er så utrygt som det har vært de siste to årene, sier han.

Fakta DKS-utøverne sine krav Vi vil se umiddelbare tiltak som gir utøvere i DKS rett til midlertidige ansettelser og med dette tilgang på de samme sosiale rettigheter.

Arbeidsgivere har plikt til å utbetale fullt honorar ved korona-avlysninger.

Vi vil at styresmaktene går hardere til verks på lang sikt, og kritisk vurderer Kulturtankens berettigelse, slik at DKS tjener barna som tar imot tilbudet, og utøverne som leverer tilbudet. Les mer

Forbedringer

21. januar fortalte Kulturtanken at de åpner for utbetaling av fullt honorar til DKS-utøvere, dersom hele eller deler av en turné må avlyses på grunn av korona og smittevernregler. Dette kom etter avklaringer med Kunstnernettverket, fylkeskommuner, kommuner og Kulturdepartementet.

– Den nye varianten omikron gjorde at risikoen for å bli smittet på oppdrag ble vesentlig større. Da blir situasjonen enda mer uforutsigbar. Vi syntes det er urimelig at utøverne skal være i risiko for det, sier Matias Hilmar Iversen, Enhetsleder fagansvarlige DKS i Kulturtanken.

«Kulturtanken er ikke part i avtalene mellom utøvere og fylkeskommuner og kommuner, men som etat legger vi premisser for bruken av de statlige tilskuddsmidlene til ordningen. En sikkerhet for utbetaling av honorar vil bidra til større forutsigbarhet og trygghet for de som formidler kunst og kultur til barn og unge», skriver de på sine sider.

– Det vi gjorde i denne saken var å løfte problemene i dialog med fylker og kommuner. Vi var et senter i dette nettverket, hvor vi snakker sammen med alle aktørene og kulturdepartementet, sier han videre.

Hovedkravet står

Selve hovedinnholdet i oppropet om å få slutt på løsarbeidet i DKS er ikke innfridd, derfor står oppropet ved lag.

– I Kulturtanken er vi opptatt av at det skal være trygge og gode arbeidsvilkår i Den kulturelle skolesekken (DKS) og vi er glade for at det nå skal igangsettes en gjennomgang av hele ordningen. En slik gjennomgang bør også ta for seg denne tematikken. Det er Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet som har ansvar for fremdriften i dette arbeidet, skriver direktør Øystein Strand i kulturavisen Subjekt.

– Rammeavtalen for DKS forhandles mellom Creo (fagforbundet for kunst- og kulturarbeidere, red. anm.) og KS (kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon). Det er en lang og god demokratisk tradisjon i Norge for at staten ikke blander seg inn i forhandlinger mellom partene i arbeidslivet. Dette er begrunnelsen for at Kulturtanken, som statlig virksomhet, ikke fronter standpunkt i denne saken.

Gjennomgang av ordningen

I kontakt med kulturdepartementet skriver de at de vil styrke Den kulturelle skolesekken. De har satt i gang et arbeid for å gjennomgå ordningen grundig, slik at flere ban får oppleve profesjonell kunst og kultur.

– Å satse på kunst og kultur til barn og unge er noe av det viktigste vi kan gjøre! Vi vil at alle barn og unge skal ha tilgang til kultur, uavhengig av hvem de er, og hvor de bor, skriver kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

I Kulturdepartementet sin evaluering av DKS, skal de vurdere alle aspekter ved ordningen, også hvordan de kan forsterke sosiale rettigheter for kulturarbeidere.

– Vi er opptatt av at det skal være trygge og gode arbeidsvilkår i DKS. Kulturfolk er arbeidsfolk med de samme regninger og behov som alle andre arbeidstakere, skriver hun videre.

Fakta Den kulturelle skolesekken Den kulturelle skolesekken er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år.

Slik ordningen er i dag, er kunstnerne oppdragstakere og fylke er oppdragsgiver. Kunstnerne havner utenfor det sosiale sikkerhetsnettet.

Arbeidsvilkårene deres er regulert av en rammeavtale mellom kommunens sentralforbund (KS) og fagforbundet Creo. Les mer