Dette hadde dere ikke trengt å gjøre, Karpe

De kunne tatt livet med ro. Beholdt pengene. Likevel skyter Karpe lengre enn resten av oss kan sikte.

Chirag Rashmikant Patel og Magdi Omar Ytreeide Abdelmaguid klarer ikke å vente med å fylle Spektrum.

Karpe: «OMAR SHERIFF» (Apen og Kjeften).

Tirsdag kveld satt titusener foran skjermen. Karpe strømmet science fiction fra slottet sitt i Skien. En dagbok møter Matrix på loop med film og musikk. Så skulle det bli mørkt igjen.

24 timer med film, fri for knapper og valgmuligheter. Ingen pause, spoling, scrolling og stopp. For første gang på lenge hadde vi dårlig tid.

Så ryker serverne.

Fakta Hva er OMARSHERIFF? Tirsdag kveld slapp Karpe en film på omarsheriff.no. Filmen går i loop, og forteller en historie om musikk, kreativitet og teknologi pakket inn i et sci-fi-format. Filmen viser også materiale fra Karpes ulike prosjekter på Festiviteten i Skien, et praktbygg Karpe har eid siden 2018. I 2020 inviterte de blant annet 100 fans fordelt på fem kvelder. Nå slipper duoen et nytt album med låter fra filmen. Les mer

Chirag og Magdi har flere navn. Siden Diem ble kuttet fra Karpe, har de kopiert seg opp fra Kjeften til Apen, Nils og Hassan og tilbake til seg selv. Nå er det Omar og Sheriff som utvider grensene for hva 5,4 millioner innbyggere kan forvente at noen orker å gjøre for oss.

Likevel ble det for mange for Karpe tirsdag kveld.

Matrix blekner

Innesperret i studioslottet sitt i Skien finner Magdi en utvei: Deep Lucid Arts av The Mother Ltd. De lastes opp til stadionkonsert i India og robothai-kamper. Inspirasjonen prosesseres til en harddisk. I nuller og enere ligger det seks låter og det ferske albumet Omar Sheriff.

Kanskje noen går seg vill i den virtuelle verden, kanskje noen må reddes. Uansett er det hele er skarpt, vakkert og mektig, og får Matrix til å blekne.

Ingen CV-er i søppelet

Regissør Kavar Singh har satt bilder til musikken, som oppleves på www.omarsheriff.com. Chirag skriver på Twitter at det måtte bli han, som skapte filmuniverset Chirag og Patel flyter rundt i.

Mens norsk kulturliv tar imot kurs og penger for å heve mangfoldet, gjør Karpe det på autopilot. De har samlet de beste folkene i Norge, fritt for kvoter og CV-er i søppelbøtten.

– Hvis du tror du er minoritet eller alene på jobben, prøv å være jatt i norsk filmbransje, avslutter Chirag twittermeldingen.

Fra utropstegn til spørsmålstegn

Karpe betalte like under 13 millioner for Festiviteten i Skien i 2018, som har blitt deres portal til en nedstengt verden. Siden da har de sammen med verden gått inn i seg selv.

Selv om verden er en annen, låter Karpe fremdeles som Karpe: Elektronisk, organisk pakket inn i et lydlandskap setter stemmene i sentrum.

Det er ikke mange år siden det var stiv kuling rundt dem og tidligere justisminister Anders Anundsen. Omar Sheriff markerer et klart skille fra deres tidligere ekstroversjon.

De blir lite bølger mot baugen denne runden, og musikken alene er mer et spørsmålstegn enn et utropstegn.

Men kjøp deg inn i Kavar Singhs filmatiske univers, og se alle bits og brikker falle på plass.

100.000 venter

100 kroner koster det å se en hindu og en muslim heve terskelen for hva vi kan forvente av artister og filmskapere i 2022, også internasjonalt.

Fra et slott på Skien kunne de nøyd seg med mindre. De har solgt ut – og utsatt – sine ti konserter ut Spektrum. 100.000 mennesker venter enda, og ingen forventer at Karpe skal fortsette å levere. De kunne gjort som publikum og ventet. Eller vendt ansiktet mot verden.

Istedenfor velger Karpe å gi verdens 119 største land mer enn de fortjener.

Takk for det, Karpe.

Beste spor: «IBN Adam», «KENYA».