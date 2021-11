Seks styrkeøvingar for hjernen

LITTERATUR: Laurdag blei det i Stavanger gjennomført eit omfattande sirkeltreningsopplegg for kroppens viktigaste muskel: Hjernen. Her er seks glimt av innsikt frå Sakprosafestivalen 2021.

Jan Zahl Kulturjournalist

Torsdag vann Lena Lindgren Brageprisen for årets beste sakprosabok. Laurdag kveld var ho i Stavanger for å snakka om boka si.

1. Bak fasaden finst smerte

Den dagen Peter Øvig Knudsen fekk vita at mora var død, følte han ikkje sorg. Han blei letta og nesten ekstatisk. Alle minna som dukka opp denne dagen gjorde han inspirert til å skriva om den psykisk sjuke mora si. Om demonen som gjorde henne til eit uhyre. Det skulle bli til boka «Min mor var besatt».

– Problemet var berre at eg blei sinnssjuk i løpet av skriveprosessen, sa Øvig Knudsen i Kjelleren på Sølvberget laurdag formiddag.

Den kritikarroste danske journalisten vaks opp med ei psykisk sjuk mor som ikkje gjorde ungane sine godt. Ingen vaksne snakka om det – heller ikkje faren. Ungane sa heller ikkje noko, for ungar har ein enorm lojalitet overfor foreldra sine. Dermed trudde Øvig Knudsen og søstera at det berre var bak deira plettfrie fasade at det fanst så mykje smerte:

– Men så oppdaga eg då eg blei eldre at det måtte finnast smerte i andres hus også. Og at det kanskje hadde vore betre om me snakka ope om det.

Slik blei Øvig Knudsens livsprosjekt som journalist og forfattar å prøva å fjerna fasaden og prøva å visa fram korleis ting verkeleg er. Sjølv når det inneber å bli psykotisk og djupt deprimert sjølv.

Peter Øvig Knudsen blei glad den dagen mora døydde. Men då han skulle skriva bok om henne, blei han sinnssjuk.

2. Fem tips til lukke

Ragnhild Bang Nes er psykolog og lukkeforskar på Folkehelseinstituttet. Ho blei utfordra til å skriva ei praktisk retta bok basert på forskinga si. Det var vanskeleg – men blei til boka «Lykkekuren. Bli lykkeligere på 31 dager».

Sjølv om forskinga viser at lukkekjensle og grunnstemning heng tett saman med genetikk og arv, meiner Bang Nes ein kan gjera mykje sjølv for å påverka si eiga lukkekjensle. Her er forskarens fem om dagen for eit lukkelegare liv:

Knyt band, invester i relasjonane dine. Ikkje berre dei næraste, men også breiare. Vær fysisk aktiv. Det er ein mirakelkur for lukke. Vær merksam og til stades i livet og kvardagen, i alt frå den daglege oppvasken til lukta av jul. Lær nye ting, utvid og styrk deg. Bak alle spørsmål finst eit osean å finna ut av. Gi. Bidra. Vær ein del av eit fellesskap. Opplev at du har verdi og gir verdi. Bety noko for andre.

Er det så enkelt? Nei.

– Lukke er oppskrytt, sa filosofiprofessor Einar Duenget Bøhn, som aldri har vore lukkeleg, men er mest opptatt av å finna meining. Som han sa på Påfyll:

– Lukke er for grisen.

Ragnhild Bang Nes er lukkeforskar.

3. Jon Michelet var eit paradoks

Korleis kunne ein kranglefant og obsternasig type som Jon Michelet gå inn i noko så strengt og trongt som AKP-ml? Dette er eitt av fleire paradoks Michelet-biograf Mímir Kristjánsson har kjempa med mens han skreiv boka «En folkets helt».

Kristjánsson har sjølv kjent seg att i fleire av Michelets dilemma. Korleis kombinerer du å vera klovn på tv med å prøva å bli tatt på alvor? Korleis får du gjennomslag i breie lag av folket for eit ganske smalt parti?

– Michelet blei stadig kalla inn på teppet i partiet fordi han hadde meint masse og fritt offentleg. Han tok sjølvkritikk – og så gjekk han ut og heldt fram som før, sa Kristjánsson i kinosal 6 på Sølvberget.

Det gjekk opp og ned med Michelet. Såpass ned at då han endeleg tok fatt på sitt store epos «En sjøens helt», var forlagets plan å trykka opp 2000 bøker. Første bind har nå selt 270.000 eksemplar.

Då Michelet døydde, var han endeleg blitt ein folkets helt.

4. Sædcella er ein særing

Visste du at sædcella er kroppens minste celle? At det er den einaste av cellene våre som ikkje knyter seg saman med andre og blir ting som hjerne eller musklar?

– Sædcella er noko heilt for seg sjølv. Einaste mål og meining er å bli skoten ut av kroppen og starta livet i ein annan kropp – i eit ekstremt fiendtleg miljø, sa Jo Røislien i 4. etasje på Sølvberget.

Eigentleg er han professor i medisinsk statistikk, men då han skulle skriva boka «Livsviktig – sperm, genar og evig liv» tok han kontakt med biologen Ingvild Aaby, som lærte han mykje han ikkje visste. Som at kvar einaste celle i kroppen inneheld to meter DNA.

Og at han-gorillaen har ein veldig liten og enkel tiss, sidan det berre er alfa-gorillaen på toppen av hierarkiet som får para seg.

Den menneskelege penisen, derimot, er meir avansert. Vårt meir egalitære, sosiale system har gjort det nødvendig med ei skrape ytst.

– Skrapa er litt avrunda, slik at det ikkje gjer vondt for hoa. Skrapa blir brukt til å dra ut eventuelt konkurrerande sædceller frå vaginaen. Skrapa får ikkje med alt på ein gong, så dermed dyttar me skrapa inn og drar ut fleire gonger for å få ut konkurrentar. Eller sex, som me kallar det, sa Røislien.

5. Historie er komplisert

Først kom Marthe Michelet med kritikk mot heimefronten og haldninga til jødar i «Hva visste hjemmefronten?». Så kom tre historikarar med kritikk av Michelets tolkingar og sitatpraksis. Og så kom Espen Søbye med kritikk av historikarane i «Hva vet historikerne?» Som igjen blei kritisert av Aftenbladets tidlegare sjefredaktør – og historikar! – Tom Hetland her i avisa.

Søbye og Hetland møttest på Påfyll laurdag ettermiddag. For å finna ut av kva ein eigentleg kan vita.

– Me er jo alle historikarar på ein eller annan måte. Me forstår oss sjølv i lys av vår eiga og samfunnets historie, sa Søbye.

Men problemet er å vita nøyaktig kva som er fakta, tolkingar, truverdige kjelder, intensjonar og agendaer når ein skal diskutera historie. Ikkje minst historia om dei norske jødedeportasjonane.

– Sit me nå, med 79 års avstand, og feller dommar ut frå vår tids kontekst – utan å tenkja på korleis det var då, spurde Hetland.

Han fekk ikkje noko tydeleg svar – så det får du tenkja på sjølv.

6. Greske mytar møter digitalteknologi

Torsdag kveld vann Morgenbladet-journalist og bokdebutant Lena Lindgren Brageprisen i klassen for sakprosa for essayet «Ekko. Om algoritmar og begjær». Laurdag kveld var ho på Påfyll i Stavanger – framleis litt tommelomsk etter den gjeve prisen.

– Boka er eit forsøk på å skildra tidsanda – men gjennom moderne teknologi, sa Lindgren.

Eller, forresten: Ho nærmar seg samtida og teknologien gjennom å gå veeeldig langt tilbake og til ei gresk myte. For veit du kor ordet «ekko» kjem frå? Eller «narsissist»? Her er litt klassisk danning:

Ekho var ei gresk fjellnymfe som elska si eiga stemme. Då kona til Zevs, Hera, kom opp på fjellet for prøva å ta ektemannen på fersken mens han besøkte nymfene, distraherte Ekho henne med fornøyelege historier. Då Hera forstod at dette eigentleg var ein avleiingsmanøver, kasta ho trolldom over den veltalande Ekho. Nå kunne ho aldri meir seia anna enn å gjenta brokkar av det andre sa.

Så blei Ekho forelska i unge Narkissos – utan at det blei gjengjeldt. Den dagen Narkissos la seg ned for å drikka, og såg speglinga av sitt eige ansikt i vatnet, fall han pladask for seg sjølv. Der låg han, sjølvforelska, og klarte aldri å riva seg laus, mens han sa kjærleiksord til seg sjølv. Ord som blei gjentekne av Ekho, som hadde følgt etter han i løynd.

Okei. Nå kan du kopla dette til Donald Trump, til ekkokammera på nettet, til algoritmane på Facebook, Google og YouTube, til instagrammarane og influensarane si stirring i skjermen og selfiekulturen.

Eller du kan lesa Lena Lindgrens bok.

Og, ja: Eg veit at hjernen ikkje er ein muskel. Men han treng trening likevel.