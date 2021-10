Lovende debut

Helena Leinebø fra Stavanger har noe på gang.

Helena Leinebø platedebuterer med «Phases/Faces».

Leif Tore Lindø Journalist

Helena Leinebø: «Phases/Faces» (Orkestra)

Helena Leinebø er et navn å notere seg. Vi er i et r’n’b-elektropop-landskap der også akustiske instrumenter får noen gjesteopptredener. Ida Wroldsen, Emilie Nicolas og Bertine Zetlitz’ jaktmarker, sånn omtrent.

Produksjonen fra Gabrielle-produsent Syver Storskogen er skarp og småfrekk, og tekstene handler (for det meste) om et liv i motvind. Albumets desiderte høydepunkt er «Honesty» der Leinebø tar r’n’b-en helt ut, med gospelkoring og en skikkelig god produksjon. Aiai, mer av det.

«Se me now» er en flott, lettbeint popsak. På behagelige og atmosfæriske «Pack your bags» viser hun at hun fikser jazzlinje-elektroen.

Noen steder blir Leinebø litt for omstendelig. Et par sanger finner ikke retningen og surrer seg inn i introverte sirkler. Det låter lekkert, men fester seg ikke i øret.

«Phases/Faces» viser først og fremst at det er masse potensial her. Ikke alt har boblet til overflaten, men alt i alt en lovende debut.

Beste spor: «Se me now», «Honesty», «Pack your bags».