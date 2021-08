Fulltreffer fra vampyrbygda hvor ingen dør

«Post Mortem» er noe så herlig sjelden som svart dramakomedie om en gravferdskonsulent som får vampyrer i hus.

Det lokale begravelsesbyrået sliter i denne serien. Det er rett og slett for få dødsfall til at det går rundt.

Post Mortem - Ingen dør på Skarnes

Norsk tv-serie i 6 deler. Serieskaper: Petter Holmsen Regi: Harald Zwart, Petter Holmsen. Skuespillere: Kathrine Thorborg Johansen, Elias Holmsen Sørensen, André Sørum, Kim Fairchild, Sarah Khorami og Terje Strømdahl. Sjanger: Drama/ Komedie / Thriller. Slippes på Netflix 25. august.

Mange serier starter med et mistenkelig dødsfall, og det gjør denne også. Men derfra skiller «Post Mortem - Ingen dør på Skarnes» lag med den gjengse krimsjangeren man kanskje kunne forventet at denne serien tilhørte, og introduserer en fascinerende miks av svart humor, overnaturlig drama og skildringer av de mer trivielle sidene ved å leve og arbeide på et norsk tettsted.

Hovedpersonen er hun som blir funnet død i innledningen, Live Hallangen (Kathrine Thorborg Johansen). Hun kvikner på mirakuløst vis til på obduksjonsbordet, og vender hjem til generasjonsboligen hun deler med sin bror, svigerinne og far. Herfra drives også familiebedriften, bygdas eneste begravelsesbyrå. Bare av synet på det gammeldags innredede huset og den neglisjerte hagen med sitt skitne svømmebasseng, forstår vi at denne bedriften har sett bedre dager.

Kathrine Thorborg Johansen spiller Live, som blir funnet antatt død på et jorde. Når hun livner til, får faren (Terje Strømdahl) bange anelser.

Mens Lives bror Odd (Elias Holmsen Sørensen) er overlykkelig over å ha fått søsteren tilbake i levende live og tilsynelatende god form, oppfører far (Terje Strømdahl) seg unnvikende. Han vet åpenbart noe de andre ikke vet. Noe som har en sammenheng med datterens manglende appetitt på mat, men tiltakende appetitt på blod. Kathrine Thorborg Johansen er i sitt ess i en rolle som dette, og det samme kan sies om Elias Holmsen Sørensen, som virkelig lar oss føle på Odds stadig mer tynnslitte nerver.

Det skal ikke røpes for mye av hva som så skjer, men vi kan si så mye som at det oppstår enkelte utilsiktede synergieffekter av Lives nye tilstand, i hvert fall for den skakkjørte familiebedriften. Men det er også folk som begynner å ane at ting ikke er helt i vater hjemme hos de høflige gravferdskonsulentene, deriblant den tørrvittige politikvinnen Judith, aldeles strålende spilt av Kim Fairchild.

Historien er spennende og original nok, selv om det halter litt i avslutningen. Men det som virkelig gjør den til en av årets kuleste serier så langt, er alle de glimrende, tørrvittige replikkene, den svarte humoren og hvordan man har klart å formidle dynamikken og stemningen i en typisk norsk bygd hvor det ikke er all verden som skjer. Til vanlig, i hvert fall.