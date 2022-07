Det var en gang et traume

Det går knappe minutter inn i utstillingen ༼;´༎ຶ ۝ ༎ຶ༽ ~♡ før morsinstinktet slår inn og jeg får lyst til å gi noen en lang klem og si «så så, det går nok bra».

Wong Ping har hentet mye av sin inspirasjon fra sine egne opplevelser. Ikke minst fra livet i Hongkong hvor stadig strengere politiske og sosiale restriksjoner påvirker menneskers liv.

Wong Pings moderne fabler lokker og lurer deg inn i en magisk verden. En visuell verden mettet av sukkertøyfarger og fascinerende fantasiskapninger. Filmene som flimrer over skjermene har alle en aura av noe kjent, noe barnlig, humoristisk og ufarlig. Jeg får assosiasjoner til de første musikkvideoene fra ungdomstidens MTV og riffet til Dire Straits Money for nothing (1985) legger seg som et indre lydspor en stakket stund. Men så skjønner man at det ligger noe langt mer alvorlig under det hele. Noe sårt, ubehagelig, problematisk og veldig menneskelig.

I tradisjonelle fabler har dyr og natur blitt personifisert med menneskelige trekk; Det har de også Wong Pings animasjoner: En kylling med Tourettes trosser både sitt handikap, samfunnets restriksjoner og sosial kontroll og blir politibetjent men mister alt på dramatisk vis i sin higen etter klikk og «likes» i sosiale medier.

Et tre blir oppmerksom på en kakerlakk som kryper over en gravid elefant på bussen men for å slippe unna alle de alternative utfallene ved å involvere seg velger han heller å bytte sete.

Når en okse og samfunnsaktivist havner uforskyldt i fengsel for drap, opplever han å få hornene kuttet av og som ku å bli voldtatt. Etter endt soning går han bokstavelig talt under jorda hvor hans samfunnsengasjement fører til produksjon av dongeribukser – et produkt som ifølge kunstneren finnes for at man skal slippe å stirre inn i nakne rumper i rulletrappa. Likevel dør han en ironisk død, ganske alene.

Fabler, til forskjell fra eventyr, skal inneholde klare moralske og etiske poeng, og gi sitt publikum skolering i korrekt sosial og atferdsmessig framferd. Man lærer om dyder og moralsk fordervelse og hvordan man skal skille dem for å leve et fruktbart og dydig liv. Hvert folk har gjerne sine egne, unike fabler som reflekterer den kulturen de har vokst opp i.

Samtidskunsten er en del av en kulturell dialog som angår større kontekstuelle rammer som personlig og kulturell identitet, familie, fellesskap og nasjonalitet. Wong Ping har hentet mye av sin inspirasjon fra sine egne opplevelser. Ikke minst fra livet i Hongkong hvor stadig strengere politiske og sosiale restriksjoner påvirker menneskers liv. Men selv om man måtte mangle inngående kjennskap til livet og kulturen i Hongkong oppleves likevel Wong Pings kunst gjenkjennbart og overførbart til de aller fleste kulturer.

Filmene som vises er virkelig besnærende.

Kunstneren byr på seg selv og tegner mettede bilder av blant annet eksistensiell og sosial angst, traumer, fremmedgjørelse og identitetssøken.

Som sukkertøy har den egenskap at for mye er kvalmende og klissete, oppleves også utstillingen like mektig og man formelig kjenner hvordan den kleber seg til kroppen. Det hele oppleves tidvis ubehagelig nær smertepunktet, kanskje især fordi den beveger seg på grensen til utleverende. Men hele tiden balanserer den hårfint nær grensen, aldri over. Det gjør at vi holder ut, våger å gå dypere inn i stoffet og kjenne på tematikken.

Det er kunstneren selv som leser lydsporene som fyller salen. Det gjør han med en nærmest overdreven monoton stemme, helt uten følelser og innlevelse. Selv om man ikke skjønner språket understreker dette den foruroligende stemningen. At tekstene til dels baserer seg på dagboknotater tross de absurde og surrealistiske historiene gjør at man diskré kikker etter kunstneren for å se om han trenger en klem!