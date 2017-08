Storfilmen om 22. juli er kjøpt opp av Netflix

– Åsne Seierstads bok, «En av oss», var et grundig stykke arbeid og noe som gjorde et dypt inntrykk på meg. Hun fikk frem sannheten ved det som skjedde og hvordan de involverte opplevde grusomhetene, sa Greengrass til BT i februar.

160 millioner

Ifølge bransjenettstedet Deadline kjøpte Netflix filmen etter en budrunde. Budsjettet skal være på 160 millioner kroner, og filmen skal lages i Norge med lokale skuespillere, skal vi tro Deadline.

Forarbeidet starter allerede neste uke, melder BT.

Målet er å lage en spillefilm om terrorangrepene på Utøya og i regjeringskvartalet 22. juli 2011. At forfatter Åsne Seierstad er med på laget, er ikke så rart. Hun skrev den internasjonalt anerkjente boken «En av oss» i 2013 om nettopp denne tragedien.

– Assistenten til Paul Greengrass kontaktet meg for en tid tilbake, etter å ha lest «En av oss». Jeg forsto det slik at han lenge hadde hatt lyst til å lage en film om 22. juli, men slått det fra seg fordi det ikke syntes mulig. Etter å ha lest «En av oss», endret han mening, sier Seierstad til BT.

Paul Greengrass er tidligere Oscar-nominert for en lignende type film, «United 93», som beskrev kapringen av et av flyene som ble brukt i terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Da var han også i kontakt med de pårørende på forhånd.

– De høyreekstreme er over oss

Kommersielt er han utvilsomt mest kjent for tre svært suksessrike filmer om den tidligere CIA-agenten Jason Bourne sammen med Matt Damon, samt kritikerroste «Captain Phillips» - om båtkapringer utenfor Somalia - med Tom Hanks.

Men han har også laget slagkraftige politiske filmer som «Bloody Sunday» (2002) og «Omagh» (2004), om konkrete hendelser som tok mange liv under konfliktene i Nord-Irland. Førstnevnte vant blant annet Gullbjørnen i Berlin.

– Åsnes bok snakket også til alle oss som ikke kjenner det norske samfunnet inngående. I England hadde vi for eksempel drapet på parla­mentsmedlem Jo Cox i fjor sommer. Den viste at de høyreekstreme kreftene er over oss. Og det er bare å se på hva som skjer i resten av verden nå. Vi må stille spørsmål, og få frem sannhetene, sier Greengrass.

Planen er å lage en film som ikke bare skal rekonstruere de voldsomme hendelsene den dagen. Filmen skal også vise hvordan Norge som nasjon responderte på angrepene med å fokusere på fellesskapet og rettssikkerheten, og ikke på hevn. Derfor blir selve retts­saken en viktig del av filmen.

– Det som skjedde 22. juli var en enorm utfordring for demo­kratiet og det åpne norske samfunnet. Det var et blodig angrep på alle verdiene Norge står for. Det som så fint kommer frem i boken er hvordan vanlige folk, politikere, familiene, politiet, advokater og dommere alle spiller en rolle i kampen for å komme seg gjennom disse hendelsene, sa Greengrass i det eksklusive intervjuet med BT.

En av Hollywoods største produsenter, Scott Rubin, er filmens produsent. Han vant blant annet Oscar for Coen-brødrenes «No Country for Old Men».