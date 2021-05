Ukens anbefalte sanger

En låt om en nesten uoppnåelig femme fatale, er hva Rune Ellertsen kaller dette tenåringsminnet.

Rune Ellertsen har gått gjennom et stilskifte. Foto: Thomas Vaaland

Geir Flatøe Journalist

Rune Ellertsen fra Egersund har over tid beveget seg fra gitardominerte viser til sanger med poppreg, og «Isabell» er et nytt skritt i den retning.

Han ønsket å få fram energien i låten, og Stian Schøld Hansen tar seg av produksjon og miksing. Tekstforfatter er Pål A. Frøiland.

«Isabell» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify.

Her er listen

Isabell – Rune Ellertsen

Changes – Michele Sværen

Until the sun comes out – Isla & Josh Rouse

Mystery – Matt Maltese

Text book – Lana Del Rey

Pollyanna – Green Day

Bound for home – Emily Barker & Frank Turner

Perspektiv – Bakrus

Veien – Stian Fjelldal

A prince among men – Andy Irvine & Lillebjørn Nilsen

Hopeful – Curtis Harding

My Cleveland heart – Jackson Browne

Bigger man – Joy Oladokun & Maren Morris

River rise – David Crosby & Michael McDonald

That fucking feeling – Adam Green

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.