Folkefinansierer CD-utgivelse av «På Bommen»

Stavangerensemblets «På bommen» er aldri gitt ut på CD. Dersom 150 personer bestiller, vil Christer Falck sende albumet i trykken.

Frode «Froddi» Rønli blir intervjuet av Åse Kleveland under Spellemann i 1982, året Stavangerensemblet vant prisen i kategorien «rock» for albumet «På bommen». Foto: Ukjent

Den tredje studioplaten til Stavangerensemblet inneholder sanger som «Sjikkelige sjømann», «Ikkje sku meg ner», «Drevne damer» og «Liga hollen?». LP-en kom i 1982, og bandet fikk Spellemannprisen 1982 i klassen «rock» for albumet.

«På bommen» er aldri gitt ut på CD. Det kan det bli en endring på nå.

Christer Falck og John Richard Stenberg har gått i bresjen for prosjektet «Norske albumklassikere» de de vil gi ut CD-er med musikk som ikke har eksistert i dette formatet tidligere. Platene finnes på vinyl, og noen av dem på strømmetjenester, men de er aldri trykket på CD.

– Drømmen vår et å kunne gi ut en plate hver dag. Ett år, 365 plater, sier Christer Falck.

Metoden er folkefinansiering (crowdfunding). På nettsiden norskealbumklassikere.no kan du kjøpe 1,2 eller 3 plater, eller du kan donere et valgfritt beløp. Når 30.000 kroner er inne, blir albumet trykket, og bestillerne får sitt eksempler i posten.

Mangler noen bestillinger

I skrivende stund har 61 personer bestilt og betalt for å få et eksemplar av «På bommen». Da mangler det 95 bestillinger for at Falck skal sende albumet til CD-trykk.

Dersom «På bommen» skal ende på CD, må de siste bestillingene komme i løpet av de neste 24 dagene. Dersom målet om 150 bestillinger ikke nås, blir det ingen trykking, og folk vil folk få pengene tilbakebetalt.

– Jeg er sikker på at «På bommen» blir trykket, sier Falck.

Blant de andre platene som folk kan bidra til trykking av er Stein Ove Bergs «Kommen nå», Nøkkens «Nokka nytt», The Kids’ «Sønner av Norge», Jan Erik Vold og Jan Garbareks «Hav» og Viggo Sandviks Prøysen-album «Æille har et syskenbån på Gjøvik».

Foto: Egil Eriksson

Flere klassikere kommer

Gjennom «Norske albumklassikere» kan folk kjøpe en rekke CD-er som allerede er ferdig finansiert. Falck og Stenberg har som mål å alltid ha 20 plater liggende som folk kan være med og finansiere.

De første platene som kom i mål var:

Tom Mathisen – «Det lille som skal til» (1980)

Ole I’dole – «Blond og billig» (1983)

Drama – «Breaking away» (1982)

Saft – «Horn» (1971)

The Kids – «Norske jenter» (1980)

Montasje – «Presence!» (1982)

Inger Lise – «Feeling» (1975)

Moose Loose – «Elgen er løs» (1974)

Kristin Berglund – «Long Distance Love» (1979)

Lars Mjøen – «Singing in the Brain» (1974)

Blaupunkt – «Blaupunkt» (1982)

Prucel – «Easy Pieces» (1975)

Jannicke – «Min Stil» (1981)

Babij Jar – «Stalingrad» (1986)

Kåre Virud – «Vår daglige blues» (1975)

The Young Lords – «Same Shit, New Wrapping» (1980)

Olav Stedje – «Ta meg med» (1981)

Creation – «The Real Thing» (1984)

Tramteatret – «Deep Sea Thriller ... og enda mer» (1977)

Dyrt å digitalisere

Mye av musikken fra før-CD-tiden ligger heller ikke ute på strømmetjenester som Spotify og Tidal. Stavangerensemblets «På bommen» er et eksempel på dette. Du kan høre bandets fire andre album, og samleplaten «Samlekasse», men «På bommen» mangler. Digitalisering av eldre musikk koster penger. Inntektene fra strømmetjenestene vil for de fleste være minimale, så regnestykket går i det fleste tilfeller ikke opp.

Dersom 150 personer bestiller og betaler for en CD, så er det problemet løst. Alle får betalt de de skal ha.

Fakta CD Compact disc-systemet ble opprinnelig utviklet av Philips i Nederland og Sony i Japan som en digital erstatning for platespiller og analoge LP-plater i vinyl. Systemet ble presentert i 1980 og overtok det meste av markedet fra vinylplatene. I 1982 ble tidenes første musikk-CD produsert. Billy Joels «52nd Street» var den første CD-en som kom i salg i vanlige butikker. Den første norske CD-platen var Wenche Myhres «Vi lever» i 1983. Det tok seks år før CD-en ble det mestselgende mediet i Norge. Fra årtusenskiftet sank imidlertid CD-salget dramatisk, vesentlig på grunn av bruk av delings- og strømmetjenester for musikk. Les mer

– På denne måten får vi dekket alle kostnadene, og vi får gjort store mengder norsk musikk tilgjengelig i digitalt format, sier Christer Falck.

Cirka 40 prosent av platene han jobber med finnes på strømmetjenester. 60 prosent kan du kun høre hvis du har en LP-plate. Dersom «På bommen» blir trykket på CD, vil den også havne på Spotify.

CD-er har vært omtalt som «gårsdagens format» en god stund, en betegnelse Falck ikke uten videre er med på.

– Vinyl har større omsetning enn CD, men i antall solgte enheter i Norge er CD-formatet større. Både bruktbutikker, platemesser og hos samlere har CD-ene fremdeles en posisjon. Noen vil ha dem, og ved å trykke dem på denne måten, sørger vi for at folk får høre musikken på den måten de vil. LP, CD, strømming, samma for meg. Å få høre musikken er tross alt det viktigste.

Når en plate er ferdig finansiert, tar det cirka en måned, kanskje noe lenger, for å den trykket.