Vil fortelle ungdommen at det er lov å drite seg ut

I den andre boken i serien «Halve kongeriket» kommer vi enda tettere på den fiktive kongefamilien. Og moralen er klar: Det er lov å gå på trynet – alt ordner seg.

Anne Gunn Halvorsen fra Vikedal og Randi Fuglehaug fra Voss gir ut den andre boken i bokserien «Halve kongeriket». Foto: Agnete Brun

Forfatterne og journalistene Anne Gunn Halvorsen og Randi Fuglehaug står bak «Drømmeprinsen» som kommer ut denne uken. Den er oppfølgeren til «Arvingen», som kom i fjor sommer. Vi følger det samme universet som før, men med en ny hovedkarakter.

– Nå er det prinsesse Margrethe sin historie vi forteller, så her kommer vi enda tettere på kongehuset, sier Fuglehaug.

Den første romanen handlet om Lena som flyttet fra Horten til Oslo og begynte i klasse med kronprinsen og prinsessen, og forelsket seg i kronprins Karl Fredrik (Kalle).

Til ungdommen

Forfatterne synes ungdomstiden er spennende å skrive om, fordi det er en periode hvor det skjer så mye, og alt er så intenst.

– Det er også gøy å skrive om ungdom, fordi det ligger så langt borte fra oss som er voksne.

For forfatterne har det vært viktig å skrive noe om og for ungdommen, noe unge kan skjenne seg igjen i.

– Vi har hatt testlesere fra målgruppen som kan ta oss på detaljer, for eksempel om vi har brukt utrykk de ikke ville brukt, eller referanser de ikke forstår, sier forfatterne. Så Facebook måtte bort. Kygo måtte ut. Ingen visste hvem Borat var, uttrykket «kudos» kjente ingen. Snap score var derimot veldig viktig – og streak.

Da «Arvingen» kom ut i sommer, fikk den god kritikk. Den ble også nominert til Uprisen, ungdommenes egen kåring av årets beste ungdomsbok.

– Vi er veldig glad for at den første boken fikk så bra respons av ungdommen selv, og vi håper på at vi treffer like godt nå, sier Halvorsen.

Tett på kongefamilien

I tillegg til å følge prinsesse Margrethe, kommer vi denne gang tettere på både kongeparet, kronprinsen og hele apparatet rundt dem.

– Det som er så spesielt med det kongelige, er at alle kjenner til dem, samtidig som man egentlig ikke vet så mye om dem, sier Halvorsen.

Kongefamilien i bokserien er fiktiv, og de har tatt inspirasjon av både den norske kongefamilien, og andre kongehus.

– Det som er så spennende med kongehusene spesielt i Skandinavia, er at de lever normale liv, samtidig som de ikke gjør det. Den kontrasten mellom det vanlige og kongelige er veldig interessant, sier Fuglehaug.

Det spiller de også på i den nye boken, hvor prinsessen har helt vanlige ungdomsproblemer i tillegg til problemer knyttet til at hun er kongelig.

– Vi skriver om en jente som er så privilegert, men så vi får se at det er ikke så lett, det heller, legger Halvorsen til.

Pandemien

Selv boken ikke handler om korona, er det likevel en del av fortellingen. Handlingen er satt i nåtid, og pandemien har fått en plass.

– Det hadde vært rart å hoppe bukk over noe som er en så stor den av verden vi lever i nå, sier Fuglehaug.

Halvorsen mener også at det ville føles rart å ikke ha pandemien som en del av handlingen.

– Ungdommer har denne pandemien tett på seg, og det påvirker måten de forholder seg til ting på, alt fra hvordan man hilser på venner i friminuttet, til gleden av å kunne møtes til en fest.

Det er lov å drite seg ut

Selv om Halvorsen og Fuglehaug ikke har pratet sammen og komt frem til et konkret budskap de vil ut med, har de samme oppfatting av hva de ville fortelle.

– Jeg vil fortelle at det er lov å drite seg ut, og at ting løser seg, sier Fuglehaug.

– Enig, selv om vi ikke har snakket om det, er nok dette det viktigste budskapet. Det er spesielt viktig fordi unge kanskje ikke har så mye erfaring med å se at ting alltid løser seg til slutt.