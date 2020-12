Årets beste julesingler

Av de mange julesinglene som er kommet i år, bør du i hvert fall høre disse 50.

Bjørn Eidsvåg er ute med en ny julesang. Foto: Sara Angelica Spilling

Geir Flatøe Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Det er er gått 26 år siden bamsen fra Sauda ga ut «I en natt», så det er vel på tide at Bjørn Eidsvåg fikk ut en ny julesang.

Årsaken er julekomedien «Gledelig jul», der han får sin filmdebut i rollen som Just.

– En jul de fleste her til lands kan kjenne seg igjen i, er Eidsvåg egen beskrivelse.

Han er til og med aktuell med enda en julesang dette året, som duettpartner for Herborg Kråkevik på sangen «Kaldt og myrkt og lite sol», hentet fra albumet «Juleroser».

Her er listen:

Arm i arm en julenatt – Omar Østli & Hege Brynildsen

Gledelig jul – Bjørn Eidsvåg

This Christmas – Trio Dallas & Dag Vagle

White highway – Bendik Brænne & Emilie Nicolas

Her kjem me dine arme små – Åshild Vetrhus, Andreas Ulvo, Morten Barrikmo

Julaften i Ørkenen Sur – Onkel Tuka

Det er jul – Lars Martin Myhre & Frelsesarmeens Territoriale Hornorkester

Å, signa natt – Ine Hoem

Det e jul – Lydia Haugan Helland

Jula 2010 – Ingebjørg Bratland

Nutcracker – Oda Loves You

Two queens in a king sized bed – Girl In Red

4 skeive nisser – Ole Fjetland Band

Fra fjord og fjære – Herborg Kråkevik & Trygve Skaug

Christmas time (is nothing without you) – Mari Bølla

Reisa til deg – Ingrid Kjosavik

Da får jula ha plass til det – Hedda Aronssen

May the night be gentle – Rebekka Bakken

(Dim down) The Christmas lights – The Northern Belle

Bare noen dager til – Atle Pettersen & Linnea Dale

Likevel – Synne Halle

En gnist – Thomas & Tvilerne, Øystein Fosshagen & Oda Caroline

Julegaven – Per Berg

Fire roser – Lars Bremnes & Maria Haukaas Mittet

Jul uten bæssfar – Gaute Ormåsen

Snow is falling in Manhattan – Chilly Gonzales, Jarvis Cocker & Feist

Hear the bells – Calexico

The pianoman at Christmas – Jamie Callum

Christmas in April – Andrew Bird

Evergreen Christmas – JD Days

Soul training – Wake Up ans Smell the Sun

Christmas will be different – Sombrerobeach

Love is Christmas – Sara Barailles

If we make it through December – Phobe Bridgers

Snowstorm – The Ravonettes

Blue Christmas – Sharon Van Etten

Here we come a-caroling – Blackmore’s Night

A Christmas wish – Beverly Knight

Angels we have heard on high – Josh Rouse

Evergreen – Anna Graceman

Christmas always find me – Ingrid Andress

Christmas is – Dolly Parton & Miley Cyrus

Christmas dinner – Echobaby, Julianna Zachariou & Josh Flowers

Cowboy Christmas – Terri Clark & Ricky Skaggs

Christmas (Baby please come home) – The Offspring

A dreamer’s holiday – Julien Baker

The world needs Christmas – Emily & Mike

Santa’s comin to free them – Amason

En annonlunda julsaga – Charta

It will still be Christmas – The Boy Least Likely To

Hør resten av årets beste norske julesanger, pluss det fineste fra utlandet, på Aftenbladets spilleliste på Spotify. Hør også listen med tidenes beste julesanger.