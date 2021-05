Tøysete, lettglemt monsteraction

Begrepet «less is more» hører selvsagt ikke hjemme i en film om to gigantiske, misforståtte monstre. Men det hadde likevel ikke skadet om «Godzilla vs Kong» ga oss et lite pusterom eller to.

Du vet at det kommer til å gå hardt utover nærliggende tettbebyggelse når disse to barker sammen.

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Godzilla vs Kong

Skuespillere: Eiza González, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård. Sjanger: Action / Sci-Fi / Thriller. Regi: Adam Wingard. Nasjonalitet: USA. Aldersgrense: 12 år.

Hvis det ikke aner deg hva du får ut fra tittelen på denne filmen, kan du egentlig skylde deg sjøl. Dette er den typen film som kunne blitt uutholdelig om den hadde tatt seg selv mer høytidelig, men heldigvis har den tilstrekkelig mye glimt i øyet til å fungere som lettfordøyelig popcorn-underholdning.

Historien er syltynn, uten at det heller kommer som noen stor overraskelse. Den godeste King Kong rusler rundt i sitt reservat, noe mellomfornøyd med å være sperret inne i et litt for lite område, mutters alene. Et annet sted går alarmen når kjempegorillaens erkefiende fra havets dyp går til angrep på en stor og avansert fabrikk. Som vi snart skal forstå, skjuler det seg onde hemmeligheter her, og snart forenes gode og mindre gode krefter for å beskytte menneskeheten fra Godzilla. For å gjøre dette, må de reise til jordens indre, for en halvsprø professor (Alexander Skarsgård) tror urkraften til titaner som King Kong og Godzilla kommer derfra.

Alt dette høres naturligvis så komplett ko-ko ut at konseptet har fått sin egen konspirasjonsteoretiker-skare, som i denne verdenens logikk selvsagt har helt rett.

Det blir et trivelig gjensyn med Millie Bobby Brown (Eleven i «Stranger Things») som sammen med en sjarmerende nerdekamerat og filmens komiske alibi, en skvetten konspirasjonspodder (Brian Tyree Henry). Sammen utgjør de et morsomt sidespor som henger like lite på greip som hovedhandlingen.

Dette er den typen film du har glemt etter et par timer, og hvor hovedpoenget ser ut til å være spesialeffektene. Det er da også morsomt å se to kjempemonstre knuse seg igjennom en storby, kondemnere en hel flåte av hangarskip og så videre, selv om det ikke akkurat er stor kunst. Filmen hadde likevel hatt godt av å unne seg selv noen flere pusterom. Flere av skuespillerne er gode nok til at de hadde klart å gjøre mer ut av de endimensjonale karakterene de er blitt tildelt, selv om manuset er oppsiktsvekkende lite oppfinnsomt og til dels ganske usammenhengende.