Sandnesgalleriet for folk flest

Tine og Ruben har drevet galleri i Sandnes i ti år: – Det er fantastisk å kunne glede andre.

Ruben Thuv og Tine Rostrup har vært samboere siden 1999 og har to barn. De mener at det er givende å være gallerister. Foto: Jarle Aasland

Sonja Loraine Mborja Journalist

Galleri G har vært driftet av samboerne Tine Rostrup og Ruben Thuv siden 2011. Galleriet hadde sin åpning i 1977. Den gang var det Gaute Rostrup, faren til Tine Rostrup, som eide galleriet. Thuv forteller at Gaute Rostrup var opptatt av at galleriet skulle være for folk flest. Kunsten skulle passe til hjem med vanlig økonomi.

Kunst for mannen i gata

– Det å kunne tilby kunst til mannen i gata er en del av grunnen til at dette er viktig for oss. Vi får sett hva det betyr for folk å få et bilde. Det er fantastisk å kunne glede andre, sier Tine Rostrup.

Gaute Rostrup døde i 2019. Tine Rostrup forteller at faren hennes var kunstinteressert, men drev ikke med kunst selv. Tine og Ruben er heller ikke kunstnere.

– Faren min startet med kunstnermateriell og innramming. Han så at kunstnere ikke hadde et sted hvor de kunne få tak i ordentlig utstyr, som maling og pensler. Etter det startet han et rammeverksted for å ramme inn bildene som han presenterte for kunstnere, sier Rostrup.

Galleri G i Erling Skjalgsonsgate. Foto: Jarle Aasland

Rostrup og Thuv tok fagbrev og har mesterbrev i innramming.

– Hensikten for oss er å forlenge armen til kunstnere. Det er enormt spennende og kjekt å få lov til å jobbe som gallerister. Når vi jobber lenge med store utstillinger og har et mål, er det tilfredsstillende å nå målet vårt og ha en åpning, sier Rostrup og fortsetter:

– Et annet aspekt som vi setter pris på, er å kunne være med kunstneren i prosessen og f​å oppleve og se når de skaper et kunstverk. Vi liker å bli godt kjent med kunstnerne. Kunstneren skal ikke bare være et navn som vi ikke har et forhold til. Det tar tid. Man får ikke gjort det over en e-post, sier Rostrup.

– Dette er en livsstil. Vi kommer nært innpå de som vi formidler for. De møter som regel ikke sitt eget publikum. Publikummet deres blir møtt av oss. Derfor er det viktig at vi klarer å formidle budskapet til kunstneren, sier Thuv.

Tett samarbeid med færre klienter

Paret forteller at de ikke har mange forskjellige kunstnere som de formidler for og at de har omtrent 50 kunstnere i stallen. De foretrekker å ha et tett samarbeid med færre klienter.

– Vi ble med for eksempel Björg Thorhallsdottir, som er en kjent nasjonalkunstner, til Barcelona. Vi fikk sett hvordan man håndterer kunsten. Når man får jobbe tett med kunstnerne har man en annen forståelse for kunsten. Man kan forklare kunden historien bak, hva som er i motivet og hva det betyr for kunstneren. Det er viktig for oss, sier Rostrup.

I 2002 ble galleriet registrert som aksjeselskap. Før det var det et enkeltmannsforetak. Siden de åpnet i 1977 har galleriet blitt flyttet og utvidet. Nå har galleriet et lokale på 400 kvadratmeter.

Rostrup sier at det er mest grafikk i galleriet på to etasjer. Foto: Privat

Vil ivareta opplevelsen

– Det er synd at det blir færre gallerier. Det er dumt for byen. Da det var mange gallerier i Sandnes, åpnet alle utstillingen sin samtidig på en torsdag, for eksempel. Man kunne se flokker med folk som gikk fra galleri til galleri. Slik er det ikke nå. Flere kunstnere legger gjerne bilder ut på Instagram mens de jobber med et verk, sier Rostrup.

Rostrup forklarer at da hun var liten, husker hun at man måtte vente en stund før man fikk sett et kunstverk. Nå blir kunst lagt ut på nettet lenge før det er ferdig.

– Vi mener at det er en annen opplevelse å komme for å se kunsten. Vi prøver å ivareta den opplevelsen ved å ha åpne utstillinger. Alle kan komme for å se, sier Thuv.

– Vi vil at folk skal drømme når de ser på kunsten som vi formidler og ha noe å se frem til. Det handler ikke bare om at folk skal kjøpe kunst, sier Rostrup.