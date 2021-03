Lærertyggi-piano

God, dempet måte å omorganisere klassiske hits på.

Kaada har festet lærertyggi til flygelet og gått løs på klassikere. Foto: Kaada

Kaada: «Misinterpretations» (Mirakel)

Han har laget bøttevis med filmmusikk, herjet med Cloroform og gitt ut en rekke gode soloplater. Men det er pianist han egentlig er, og nå har John Erik Kaada gitt seg i kast med utgangspunktet.

A4? Absolutt ikke. Kaada har festet lærertyggi på pianostrengene. Det demper klangen, endrer lyden og gir flygelet et mer tilbakeholdent preg, som en slags piano-celloplukk-hybrid. På dette preparerte flygelet spiller han Beethoven, Schubert, Mendelssohn, Schubert, Grieg og andre storheter, og det låter flott.

De korte og oftest ommøblerte stykkene kler denne «less is more»-lyden veldig, veldig godt. Virtuositeten er langt på vei borte, og Kaada sitter igjen med et konsentrat av melodilinjer og følelse i stykkene, mange av dem romantiske ballader.

Kaadas signatur og slektskap til tidligere musikk er tydelig. Han har beholdt temperaturen, nerven og intensiteten, selv om lyden er uvant dempet til piano å være.

Det er en ny, frisk måte å høre kjente stykker på.

Beste spor: «Fantasia in C major», «Lieder ohne Worte», «La Plus Que Lente».