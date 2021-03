Pøbel satte fyr på bildet sitt og auksjonerte det bort

Mandag ble videoen «The lovers in flames» auksjonert bort. Det endte med at videoen ble solgt for over 150.000 kroner.

Forrige uke solgte Pøbel 50 digitale versjoner av «The lovers» for nærmere 300.000,-. I tillegg la han ut en video av det samme bildet som brant på auksjon..

Fra torsdag til mandag lå det høyeste budet på 4400 dollar, men mandag kveld begynte det å komme høyere bud. Videoen endte til slutt med å bli solgt for 10,2 ether som er en kryptovaluta. Det tilsvarer omtrent 154.000 norske kroner.

Kunstneren selv er mer enn fornøyd med resultatet.

– Det gikk over all forventning, sier Pøbel til Aftenbladet.

Et steg inn i det ukjente

Til vanlig når han har solgt kunsten sin, har han solgt det med et COA (Certificate Of Authenticity).

Ved å bruke NFT (Non-fungible token), kan han gjøre dette digitalt. Altså blir kunsten solgt med et digitalt bevis på at bildet er ekte. I tillegg gjør teknologien det mulig å se historikken på hvem som har eid bildet.

Pøbel synes det har vært fascinerende å følge med på konseptet.

– Når jeg begynte å jobbe med dette i fjor var det nesten ingen som hadde hørt om det. Nå har det eksplodert internasjonalt, og jeg kom rett inn i en ny bølge, sier han.

Nytt og spennende

Han er ikke sikker på hvorfor folk er villige til å bruke så mye penger på digital kunst, men kan se for seg flere grunner.

– Det er jo nytt og spennende for folk og jeg tror også at det er en teknologi som kommer til å vare lenge. Så jeg tror at noen investerer i teknologien rett og slett, mens andre investerer i kunsten i seg selv og meg som kunstner.

Han tror også at dette er en teknologi vi kommer til å se mer av fremover, både i kunsten og andre områder.

–Om noen år tror jeg at all kunsten min kommer til å inneholde en nft-kode, slik at de som kjøper det kan spores tilbake til hvor det kommer fra.

Han legger til at det ikke vil si at all kunsten kommer til å selges i digitale eksemplarer.

– Med dette vil alle transaksjonene være synlige, og man kan se hver gang det blir solgt videre, noe som kan forhindre forfalskning. Dette er en helt ny åpenhet som er bra for kunsten, sier han.

Egen plattform

Totalt har Pøbel fått inn flere hundre tusen på å selge kunst digitalt. Noen av pengene skal gå til å utvikle en egen plattform for kryptokunst.

– Jeg liker å stå så fritt jeg kan, så jeg vil utvikle noe som gjør at jeg kan stå mer på egne bein. Noe av pengene kommer altså til å gå til det.

I tillegg kommer han til å ta ut noen av pengene som lønn.

– Men det meste kommer nok til å gå til å utvikle kunsten, legger han til.