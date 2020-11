Liker seg på skyggesiden

Hva skjedde med det Amerika han elsket?

Jim White er født i California, oppvokst i Florida og bosatt i New York. Foto: Loose

Geir Flatøe Journalist

Jim White: «Misfit's jubilee» (Loose/Border)

Michael Davis Pratt, eller Jim White som 63-åringen kaller seg, debuterte så sent som i 1997 med «Wrong-eyed Jesus (The mysterious tale of how I shouted)».

Det var til gjengjeld et album som ga ham øyeblikkelig kultstatus, en forvalter av sørstatsmystikken pakket inn i rock, syre og americana. Den påståtte bakgrunnen som predikant, komiker, bokser, modell og surfer bidrar til myten; en jesusfreak som oppdaget Alice Cooper.

Hans åttende album åpner sterkt med «Fighting my ghosts again», lik Nirvana i ny drakt. «Smart-ass reply» er en herlig låt der han uanstrengt hopper fra en stil til en annen.

Han kommenterer dagens USA i «The Divided States of America», der that goddamn Fox News is always on. Hva skjedde med det Amerika jeg elsket, spør han og siterer George Washington, Emma Lazarus og Jesus.

White vrir det kjente til noe mørkere, ikke ulikt det Tom Waits gjør. Hør bare «Monkey in a silo». Tøft som bare det.



Beste spor: «Fighting my ghosts again», «Smart-ass reply», «The Divided States of America».