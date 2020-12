Årets beste tv-serier

Med stadig nye strømmetjenester på markedet er det en overflod av tv-serier å velge mellom. Her har vi plukket ut noen favoritter fra årets som gikk.

Den nye sesongen av «The Crown» handler blant annet om Charles og Dianas ulykkelige ekteskap. Foto: Des Willie

The Crown, sesong 4 (Netflix)

Man trenger ikke være royalist for å la seg rive med av intrigene blant de kongelige i The Crown. I den nye sesongen inntar prinsesse Diana scenen, samt den omstridte statsministeren Margareth Thatcher. Serieskaper Peter Morgan fletter hele tiden inn historiske hendelser i historien om de kongelige, og selv om man ikke kan gå god for den historiske korrektheten i absolutt alt, gir den et godt tilbakeblikk på britenes nære historie.

Norsk-ish (NRK)

I «Norsk-ish» møter vi tre unge voksne som er oppvokst i Norge, men som på forskjellige måter havner litt i skvisen mellom foreldrenes utenlandske kultur og den kulturen de lever i utenfor barndomshjemmets vegger. Det kunne fort blitt litt velmenende og traust, men serien framstår tvert imot som frisk og litt vågal. Den harselerer og problematiserer, samtidig som den nyanserer og forklarer.

De tre hovedpersonene i «Norsk-ish» har familiebakgrunn fra henholdsvis Iran, India og Tyrkia, men er oppvokst i Oslo. Foto: NRK

The Mandalorian (Disney+)

Mange Star Wars-fans tegnet nok abonnement på Disney+ primært på grunn av denne. Serien er en slags western fra verdensrommet, og handlingen finner sted i perioden mellom Star Wars episode 6 og 7. Den er tro mot opphavet, ikke minst i sin estetikk, men oppleves likevel som forfriskende annerledes.

Denne lille krabaten har nok vervet en del abonnenter til den nye strømmetjenesten Disney+.

The Boys, sesong 2 (Amazon Prime)

Beksvart, voldelig og ofte utrolig morsom satire hvor kappekledde superhelter fronter et milliardkonsern som ikke nødvendigvis har så mye rent mel i posen. Serien gir et tankevekkende vrengbilde av vår hang til heltedyrking, og selv om alt blir satt på spissen ved hjelp av tegneserieaktige effekter, tar den en del fenomener på kornet. Blant annet hvordan destruktive krefter som burde ha forblitt undergrunnsfenomener, kan vokse seg store og sterke hvis de behersker trollingens kunst på internett.

Skinnet bedrar i den nye sesongen av «The Boys», hvor det glatte imaget til en rekke superhelter får noen velfortjente riper i lakken.

The Victim (TV2 Sumo)

Livets realiteter er sjelden entydige, selv om vi gjerne skulle ønske at alt var enten svart eller hvitt. Den britiske miniserien «The Victim» utforsker gråsonene, og vi skal snart forstå at tittelen er temmelig tvetydig. Handler om en sørgende kvinne som offentliggjør en (antatt) barnemorders identitet på internett.

Kelly Macdonald overbeviser i rollen som Anna, en kvinne som blir tiltalt for å ha oppfordret til vold mot sønnens drapsmann.

Mrs America (HBO)

Cate Blanchett gjør en strålende rolle som den konservative - og virkelige - aktivisten Phyllis Schlafly, som stod fremst i kampen mot selvbestemt abort og liberale verdier i USA på 1970-tallet. I en tid med et polarisert USA, og med et norsk og hollywoodsk mediebilde som helst trekker fram de liberale heltene, er det moro å få et innblikk i hvordan verden ser ut fra den andre siden. Særlig når det er såpass stilmessig og velspilt som her.

Cate Blanchett gjør en strålende rolle i «Mrs. America». Foto: HBO

Unorthodox (Netflix)

«Unorthodox» viser fram mange problematiske og lite flatterende sider ved det avstengte samfunnet til ultraortodokse jøder i New York. Serien handler om en 19 år gammel kvinne som rømmer fra dette samfunnet til Berlin, hvor hun forsøker å starte et nytt liv. Basert på en sann historie.

«Unorthodox» handler om en ung kvinne som rømmer fra et jødisk parallellsamfunn. Foto: Anika Molnar/Netflix / UNO_Day 13 of 48_6349

Heksejakt (TV2 Sumo)

«Heksejakt» er en spennende og opprørende serie om hvordan griske og skruppelløse mennesker kan ødelegge livene til dem som sier ifra. Ingrid Bolsø Berdal gjør en overbevisende hovedrolle som en økonomisjef som opplever å få alle mot seg når hun varsler om mulige ulovligheter i firmaet hun jobber for.

Ingrid Bolsø Berdal vant Seriekritikerprisen for beste hovedrolle for sin rolle i «Heksejakt».

22. juli (NRK)

Vi blir aldri ferdige med 22. juli. Historien er fortalt, og vil fortsette å bli fortalt, fra en rekke ulike perspektiver. Pål Sletaune og Sara Johnsen forteller sin versjon basert på tung research fra de virkelige hendelsene, men gjennom en rekke ulike fiktive karakterer. Det er gjort så autentisk, nesten dokumentarisk i formen, at du lett kan tenke at dette handler om faktiske personer og at det du ser er “sant”. Men det er i alle fall drivende dyktig gjennomført fiksjon.

Alexandra Gjerpen frå Sandnes spelar Aftenposten-journalisten Anine, som er på jobb 22. juli. Foto: NRK

Tiger King (Netflix)

Ellevill dokumentarserie om en gjeng usedvanlig eksentriske amerikanere som har spesialisert seg på oppdrett av ville dyr. Hovedpersonen er den homofile, polygame cowboyen Joe Exotic, som ble dømt for å ha planlagt to leiemord, samt for en rekke tilfeller av dyremishandling. Persongalleriet i denne serien er såpass spesielt at det nesten måtte være hentet fra virkeligheten.

Joe Exotic er en av de sentrale figurene i dokumentarserien «Tiger King». Foto: NETFLIX

Teheran (Apple-tv +)

Israels spionserie i «Homeland»-kategorien som følger den unge Mossad-agenten Tamar Rabinyan. Hun blir stående alene i Teheran når den israelske planen slår feil. Revolusjonsgarden, Mossad og hele kostebinderiet blandes med iranske hipstere, lokale helter, frihet, kidnapping og internasjonal storpolitikk. Spennende, velspilt og intenst.

Niv Sultan spiller hovedrollen som den israelske Mossad-agenten Tamar Rabinyan i «Teheran».

Bosch (HBO)

En av de mest slitesterke seriene som finnes, sesong 6. Etterforsker Harry Bosch får en ny sak i hendene, og han sliter med gammelt grums og sine egne spøkelser. Gode skuespillere, flere gode fortellinger i fortellingen, en god, passe hardkokt hovedrolle og sobert med spennende laget. Dette er nest siste sesong i en serie som vil bli savnet når den legges ned.

Harry Bosch, spilt av Titus Welliver.

The Undoing (HBO)

Litt mye Nicole Kidman vandrer i New York i designerklær, men også masse godt drama i denne miniserien. En kvinne dør, og det rakner for det perfekte ekteparet Grace og Jonathan Fraser, spilt at Nicole Kidman og Hugh Grant. Har Jonatan noe med dette å gjøre? Status, penger, lykke og manipulasjon er tema i en serie som minner litt om «Little Big Lies».

Nicole Kidman og Hugh Grant i «The Undoing». Foto: HBO

The Plot Against America (HBO)

The Wire-skaperne Ed Burns og David Simon forteller i denne miniserien en kontrafaktisk historie om at Charles Lindbergh slår Franklin D. Roosevelt i det amerikanske presidentvalget i USA i 1940, og at USA dermed får en president med sterke anti-semittiske trekk og sympati for nazi-Tyskland. Serien bygger på en roman av Philip Roth fra 2004.

Det er ganske mørke greier, fortalt ganske sakte, men føltes som et deprimerende aktuelt oppspark til presidentvalget i USA i november.

John Torturro spiller en sentral rolle i «The Plot Against America». Foto: HBO

Billions (HBO)

Femte runde med katt- og mus-lek blant de virkelig superrike. Statsadvokat Chuck Rhoades er stadig på jakt etter hegdefond-rikingen Bobby Axelrod, som opererer i gråsonen. Den jakten er komplisert, for Rhoades ekskone jobber for Axelrod. Masse utspekulerte, kyniske, smarte folk som forsøker å finte hverandre ut, og et morsomt og tidvis bekymrende innblikk i de superrikes verden.

Chuck Rhoades (Paul Giamatti) og Bobby Axelrod (Damian Lewis ).

Zero Zero Zero (HBO)

Roberto Savianos («Gomorrah») siste serie, bygget på boken med samme navn fra 2013. Dette handler også om narkotikatrafikken, men ikke den litt kule varianten vi ser i for eksempel «Narcos». Her er det grim realisme, tragedier og brutalitet som gjelder. Serien følger mafia i Italia, karteller i Mexico og shipping i USA i en saktegående, mørk og velspilt fortelling.

Narkotrafikk er tema i «ZeroZeroZero».

Perry Mason (HBO)

Lekker Los Angeles-krim fra den store depresjonen med en av de gamle krimbokheltene. Serien er lagt til 30-tallet og følger den hardbarka einstøingen Perry Mason i en old school detektivfortelling med masse flott tidskoloritt, en god historie. En slags «Bosch» for 90 år siden.

Matthew Rhys i rollen som Perry Mason.

My Brilliant Friend (HBO)

Knallgodt drama laget av Elena Ferrantes Napoli-bøker. Vi følger tenåringsvenninnene Lila Cerullo (Gaia Girace) og Elena «Lenu» Greco (Margherita Mazzucco) i deres opp- og nedturer, vennskap og krangler. Det går ikke veldig fort, og det skjer ikke veldig mye, men serien er likevel en knallgod skildring av oppvekst og strev i Italia.

Lila Cerullo (Gaia Girace) og Elena «Lenu» Greco (Margherita Mazzucco).

Når støvet har lagt seg (NRK)

Ambisjøs, dansk serie om tiden før og etter et terrorangrep på en restaurant i København. Vi møter en rekke svært ulike personer som blir flettet sammen av de dramatiske hendelsene. Det hele er fortalt på en kreativ måte, der vi veksler mellom de ulike tidsnivåene, før, under og etter angrepet. Hvordan hadde menneskene det før angrepet? Hva skjedde under angrepet? Hvordan går det etterpå?

Better Call Saul (sesong 5) (Netflix)

Spin-offen etter “Breaking Bad” holder koken i sin femte sesong. Vi følger den relativt mislykkede, men akk så kreative og optimistiske, advokaten Jimmy McGill på hans vei mot å bli de meksikanske narkokartellenes advokat Saul Goodman. Som i “Breaking Bad”, handler det om et slags gradvis, moralsk forfall - men fortalt med rikelelige mengder mørk humor og særpreget billedspråk.

Jimmy McGill holder koken på ferden mot å bli narkokartellenes advokat Saul Goodman. Foto: Ursula Coyote/Sony Pictures Television/ AMC

I Know This Much Is True (HBO)

Mark Ruffalo spiller tvillingsbrødrene Dominic og Thomas i denne HBO-miniserien. Thomas er psykisk syk, og Dominic - som selv ikke har verdens lyseste sinn - gjør alt han kan for å redde broren både fra seg selv og Systemet som liksom skal hjelpe ham. Ganske mørke greier, men med fantastiske skuespillerprestasjoner.

Mark Ruffalo spiller tvillingene Dominic og Thomas i «I Know This Much Is True». Foto: HBO

Dynastien Murdoch (NRK)

Egentlig skulle det jo vært premiere på sesong 3 av fantastiske “Succession” i 2020, men den ble koronautsatt. I ventetiden fram til ny sesong foreslår vi at du ser miniserien “Dynastiet Murdoch”, som forteller den virkelige historien om familien “Succession” bygger på. Den historien er nesten like ellevill - og langt mer skremmende, siden dette faktisk handler om virkelige personer og makt i den virkelige verden.

Patria (HBO)

Spansk miniserie om et av landets store traumer, den baskiske separatistbevegelsen ETA og sårene den skapte. Vi møter to familier som begge blir direkte involvert i konflikten - og som sliter med hvordan de skal forholde seg til hverandre, både da og nå. Serien hopper i tid frå nåtiden, etter at ETA erklærer at de legger ned våpnene, og tilbake til da våpnene var i bruk. Det begynner litt treigt, men er verdt å holde ut en episode og to før du blir fanget.

«Patria» forteller om to familier som på brutalt vis rammes av den baskiske konflikten og ETA. Foto: HBO