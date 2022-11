Alle de 56 Kaizers-konsertene ble booket for tre år siden

Comebacket til Kaizers Orchestra ble planlagt i detalj allerede for tre år siden.

3400 vinylutgaver av Kaizers Orchestras "Greatest Hits"-utgivelse, trykket i vinylpressen Janove Ottesen (t.h.) var med på å grunnlegge, ble signert tirsdag. Bandets Terje Winterstø Røthing, til venstre, og Geir Zahl stilte også i ulastelig dress.

NTB

Så lenge er det nemlig siden alle de 56 konsertdatoene i fire norske byer ble booket. Hvordan har det vært å holde tett?

– Alle har spurt. Det har gått fint – men det ble vanskeligere og vanskeligere de siste par månedene. Det var det vi ville, at det skulle bli spekulasjoner. Det er en markedsføringsstrategi å la folk få oppdage det selv, og ikke bli fortalt det. Vi liker å lage det gøy og spennende og involvere fansen, som kan lete, finne spor – og få en «premie» i den andre enden. Vi har gjort dette mange ganger før. Vi har verdens beste fans igjen, det er helt magisk, sier Janove Ottesen, som tror suksesscomebacket skyldes tre faktorer:

– Ga oss på topp

– Vi bygget en fin karriere de første 15 årene. Så ga vi oss på topp – det er det ikke mange som klarer. Så ventet vi i ti år, uten å forsudle det og spille lite grann. Det fjerde var å begynner å plante frø for å vekke fansen. Da får vi en respons som dette, oppsummerer han.

De ti årene ga Janove Ottesen mulighet til å gjøre de andre tingene han hadde lyst til, og som han ikke kunne gjort om Kaizers-skuta hadde fortsatt å stevne frem:

Han fikk vært mer hjemme med tenåringer og familie, og fikk laget den andre musikken han hadde på hjertet: Det resulterte i seks soloalbum, mange solokonserter og med nytt band, mye teater- og filmmusikk blant annet til «The Mute», som vant Heddaprisen. Han produserte for andre artister, nå senest Morten Abel. Da de andre i bandet fikk tre års forvarsel, klarte alle å rydde plass til Kaizers Orchestra igjen.

Denne uken benket Kaizers Orchestra seg i Oslo for å signere flere tusen vinylplater.

– Det ble syv timers signering, 3400 plater. Har aldri signert så mange! Det har vært tidenes vinylsalg, helt vilt. Det er veldig, veldig kjekt, sier Janove Ottesen til NTB.

Platekompaniet-grunnlegger Rolf Presthus har sett over statistikkene sine, og det tegner til at «Kaizers Orchestra Greatest Hits» kommer til å bli den største vinylutgivelsen på 25 år, når man ser på forhåndssalget.

– Vi forventer å selge ytterligere noen tusen inn mot jul og gjennom neste år. Det tok av så å si umiddelbart etter annonseringen av albumet. Fansen var på med en gang. Kaizers har utvilsomt en unik posisjon i norsk musikk, med noen av de mest dedikerte følgerne som er der ute, sier Lloyd Hektoen, produktsjef for musikk i Platekompaniet, og kaller det «Kaizers-feber».

– Bedre enn noen gang

– Vi har ambisjoner om å bli bedre enn noen gang. Vi var et av verdens beste liveband for ti år siden, nå vil vi bli det igjen, sier Janove Ottesen uten blygsel. Men medgir at bandet fikk seg en overraskelse over mottagelsen av comebackbeskjeden.

– Vi ble overrasket over hvor fort det gikk! Hvor mange det var som var så raske med å skaffe seg billett i forhåndssalget. Vi hadde booket alle 56 konsertene for tre år siden, og ville ikke slippe alle 56 på en gang, men gjøre det litt av gangen. Da hadde vi et makspotensial, fire helger i hver by. Vi elsker å spille i dette formatet, på scener som gir nær opplevelse, og det er kjekt for publikum. Det var drømmescenarioet vårt. Vi kan bli i samme by over tid, og er på hjemmebane i Norge, sier Janove, og legger til:

Øver igjen i januar

– Det er perfekt mengdetrening til neste steg, som selvfølgelig er en Europa-turné som skal slippes etter hvert. Vi har ambisjoner om å bli bedre enn noen gang. Vi var et av verdens beste liveband for ti år siden, nå vil vi bli det igjen.

Kaizers Orchestra begynner å øve sammen igjen i januar. Janove Ottesen sier de skal øve én uke hver måned utover mot konsertrekken, og lover «ny look» – og at alt skal oppdateres.

– Bandet har røtter i tre tiår, det er sterkt. Det betyr mye for oss, vi vokter det med hjertet. Dette har formet livene våre.