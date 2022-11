Obligatorisk klimalesning

Sammen med skribenter fra alle verdenshjørner leverer Greta Thunberg et opplysende, kreativt og gravalvorlig forsvar for planeten og demokratiet.

Vår anmelder karakteriserer Greta Thunbergs bok som «et obligatorisk leksikon om de økologiske krisene vi står midt oppi».

Anna Kvam Skribent

Greta Thunberg

Klimaboka

446 sider

Cappelen Damm

For å forstå global oppvarming er denne innsikten blant de viktigste: CO₂ blir værende i atmosfæren fra år til år, lik vann fyller et badekar. Vi starter ikke på null hvert år. Som journalisten David Wallace-Wells skriver i sitt bidrag til «Klimaboka», betyr dette at vi kunne ha løst klimakrisa i et bedagelig tempo. Med en årlig reduksjon i globale klimagassutslipp fra og med 1988, da forskere første gang vitnet i det amerikanske senatet om global oppvarming, kunne vi kommet ned til null gjennom «beskjedne [...] årlige endringer» i løpet av rundt 100 år. Tenk på badekaret: Skrus trykket i krana ned, blir det bedre tid til å finne ut av hvordan tilstrømmingen kan stanses fullstendig.

Akk, ja. Drøye tre tiår senere er fasiten likevel at de årlige globale utslippene har steget massivt siden forskernes vitnesbyrd, og hopet seg opp som «en generasjonell byrde». Badekaret fylles i et stadig raskere tempo. Dette er utgangspunktet aktivister, klimaforskere, bønder og forfattere skriver fra, i det nye storverket «Klimaboka».

Et kor av stemmer

Fra vidt forskjellige vitenskapsdispliner og verdenshjørner introduserer skribentene som Greta Thunberg har trommet sammen, klimakrisas årsak, hvordan den påvirker planeten og oss, hva vi har gjort med den hittil, og hvilke systemendringer som kreves nå. De kortfattede, drøyt hundre unike tekstene avløses løpende av bidrag fra Thunberg selv, som gjør det utvetydig at hun ikke snakker på vegne av én ideologi, eller organisasjon, ei heller den grønne partibevegelsen – som undertegnede tilhører.

Nei, Thunberg kjører sitt eget løp. Og for et løp! Gjennom stjernelaget av skribenter kommer nemlig et av bokas viktigste poenger fram: Sosiale bevegelser kan dannes raskt. Det er bare fire år siden den nå atten år gamle aktivisten begynte sin «skolstrejk for klimatet». Nå samler hun økonomen Thomas Piketty og flere av de tyngst mest meritterte forskerne fra FNs klimapanel mellom to permer. Hun gir leserne et kor av opplyste, rasende, betinget håpefulle og gravalvorlige stemmer. Den retoriske effekten av mangfoldet kan knapt nok underdrives. De teoretiske resonnementene om kunnskapsbehov, mangfold og ytringsfrihet Thunberg presenterer, følges løpende opp i praksis, ved at så mange ulike stemmer kommer til orde. «Klimaboka» walks the talk. For å si det mildt.

Det blir også åpenbart at Thunberg mener alvor når hun skriver at dette er en «demokratisk utgivelse», og at bidragsyterne dermed kan komme til å «trekke forskjellige konklusjoner». Skribentene har nemlig ikke identiske analyser. Et eksempel er at forskeren Glen Peters mener vi har lett for lenge etter perfeksjonerte tiltak som prising av karbon, og heller ønsker seg «en mosaikk» av incitamenter («rene marerittet for økonomer»!) – mens andre bidragsytere stadig ivrer for nettopp en global «perfekt» prisløsning.

Kollektiv kunnskap

Om Thunbergs argeste kritikere – og gudene skal vite at det har vært mange av dem – tar seg bryet med å lese seg fram til forskjellene på tvers av skribentene, ville de kanskje blitt forbløffet. Her er nemlig ikke ett svar. Men det er én sterk, felles krisebevissthet, fra den amerikanske forfatteren Margaret Atwood til den kenyanske aktivisten Wanjira Mathai og den norske klimaforskeren Bjørn Samset. De fortviles alle over at badekaret stadig fylles, og betoner på hver sine vis viktigheten av umiddelbar handling på systemnivå. Budskapet trer da også fram på et upolert og tillitsvekkende vis. Det blir ingen tvil om at redaktøren og aktivisten Thunberg mener alvor når hun skriver at vi trenger hele den «kollektive kunnskapen» bidragsyterne representerer.

At det faglige og språklige mangfoldet er så stort, gir også utgivelsen noen mindre overraskende skjønnhetsfeil. Det merkes godt at noen av skribentene er prisbelønte sakprosaforfattere, mens andre først og fremst forskere i felt. Oversetter Lene Stokseth har nok hatt litt å stri med, når kompliserte sammenhenger og fagbegreper skal oversettes til norsk, fra originalbidrag som er ført i pennen på engelsk av bidragsytere med andre morsmål. Men slikt blir bare bagateller sett opp mot utgivelsens helhetlige slagkraft. Sammen med praktfulle fotografier og gode illustrasjoner utgjør koret av stemmer Thunberg har samlet, et obligatorisk leksikon om de økologiske krisene vi står midt oppi. Klimaboka er en monumental utgivelse.

Anna Kvam er tidligere nasjonal talsperson for Grønn Ungdom, og i dag vararepresentant for Miljøpartiet De Grønne til Oslo bystyre.