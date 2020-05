Sigrid kåret til Årets Spellemann

Sigrid Solbakk Raabe, kjent under artistnavnet Sigrid, er kåret til Årets Spellemann. Det er den gjeveste Spellemannprisen.

Sigrid Solbakk Raabe er Årets Spellemann 2020. Her fra opptredenen under fjorårets utdeling av Spellemannprisen. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

NTB

– Jeg blir helt emosjonell. Jeg har hatt fryktelig lyst på den her, sa 23 år gamle Raabe da hun mottok prisen.

Ålesunds-artisten overtar vandretrofeet fra Alan Walker. Sigrid er kjent for låter som «Don' Kill My Vibe», «Sucker Punch» og «Don't Feel Like Crying».

Årets utdeling av Spellemanns ble annerledes som følge av koronakrisen. Spellemann og NRK deler ut årets Spellemannpriser over flere dager og på flere av NRKs flater.

Artisten ble dermed overrasket med grammofontrofeet under innspillingen av fredagens Lindmo, skriver NRK.