Fortsatt et av gitarrockens tøffete band

Ringreven Rick Rubin er produsent for bandets sjette album.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

The Strokes kommer helskinnet fra comebacket. Foto: Jason McDonald

Geir Flatøe Journalist

The Strokes: «The new abnormal» (RCA/Sony)

Det er gått 19 år siden New York-bandet The Strokes fornyet gitarrocken med et album som havnet på lister over tidenes beste. Nå er det sju år siden forrige fulle plate, og de har igjen noe å bevise.

Det lover bra når de drar igang «The adults are talking» like enkelt som kult. «Selfies» er mer sammensatt, og Julian Casablancas er fortsatt en bedre crooner enn falsett-sanger.

Med «Brooklyn Bridge to chorus» er de tilbake på sporet mens de spør hvor 80-tallsbandene ble av. Svaret er her. Fine «Bad decisions» tar en bit av «Dancing with myself» av Generation X, mens mer anstrengte «Eternal summer» låner fra «The ghost in you» med The Psychedelic Furs.

80-tallet gjennomsyrer det meste, men «At the door» og «Why are Sundays so depressing» lider av at garasjerocken er byttet ut med indie, postpunk og elektronika.

Generelt er andre halvdel en nedtur. Likevel er dette et fint comeback fra et band det kunne gått galt med.

Beste spor: «The adults are talking», «Brooklyn Bridge to chorus», «Bad decisions».