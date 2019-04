Dansens dager i Stavanger: – Jeg føler meg fri når jeg danser

Celebrate good times, com’on, lets celebrate

Sangen går på repeat gjennom et regntungt Stavanger Sentrum. Lærer Yasmin Gabriella Rozario drasser høyttalerne gjennom byen. Bak henne kommer en parade av barn og unge, dansende gjennom gatene.

Alle er klissblaute. Alle er forferdelig fornøyde. Antar vi.

– Vi skal gjøre folk glade

Stavanger er grå. Regnet treffer bakken med kraft. De fleste siddisene er under tak og fire vegger. Med unntak av noen.

Ute i regnet står barn og unge på rekke å rad. Over regnklærne har de fargerike t-skjorter. Stavanger kulturskole står det på dem. Gjengen innser at regnet gjør oppgaven deres vanskeligere, men motet er på topp:

– Vi skal gjøre folk glade, konstanter Birk Vaula Bråten (10 år, 11 på fredag).

Han er med i dansegruppen til kulturskolen. I dag skal de spre danseglede over hele Stavanger sentrum. Dette er første gang Birk tar del i «paraden», men han gruer seg ikke. Han liker å danse foran mennesker.

– Jeg føler meg fri når jeg danser.

Birk har vært dansefrelst siden han fikk se trinnene til Micheal Jackson i «This is it». Han har planer om å bli profesjonell danser når han vokser opp.

Dansens dag

Dansens Dager feires denne helgen over hele verden. Et av målene er å øke oppmerksomheten rundt viktigheten av dans som kunstform i den generelle befolkningen, og i tillegg påvirke myndigheter til å inkludere dans i utdanningssystemer, fra grunnskole til høyere utdanning.

Det er UNESCO som står bak Dansens dag.

Iris Aida Berg Iding (15 år, men snart 16) er en av dem som vil spre ordet om dansen.

Hun har danset siden hun var tre år og kan heller ikke tenke seg å gjøre noe annet.

– Når jeg står på en scene og virkelig kan trinnene, da føles det som om jeg er på toppen av verden.

Og det er vell ingen større scene enn gatene?

Rett før paraden skal settes i gang, kommer foreldrene til Iris inn døren på Danseterminalen. Med seg har de et par Nike-sko, rett fra boksen.

I dag skal alt være på stell.

Anders Minge

Dansens dager varer fra 26. april til 29.Denne helgen er det danse-arrangementer i hele Rogaland, for store og små.

Fakta: Dette skjer i Rogaland under Dansens dager 2019 RIMI/IMIR SceneKunst presenterer 21 Pornographies av Mette Ingvardsen. 27. april kl 20.00 - les mer om forestillingen her. Bygda Dansar Rogaland: «Sviver i det» av Ingeleiv Berstad. Finner sted ved RAS/Sandnes Kulturhus 27. april klokken 18.00. Les mer om prosjektet her. Danserne i Randaberg kulturskole inviterer alle til å være med å bevege uterom. Harestadmyra, 29. april, klokken 16.30. Danselinjen ved Vågen videregående og Sandnes kulturskole har laget sin egen versjon av dansens dager dansen. Fremføres i Langgata i Sandnes klokken 12.00, og utenfor Sandnes kulturhus klokken 18.25. 29.april.

Regnet puttet kjepper i hjulene

Låten for dagen er Kool & The Gang sin «Celebration». Når alle er samlet ute ved kaien skrus musikken på og paraden danser seg fremover mot sentrum i cirka et minutt. Så blir det stille.

Regnet har tatt knekken på høyttalerne. Krise. Alle må inn igjen. Dans er ikke det samme uten musikk.

Ti minutter senere er problemet heldigvis fikset. «Celebration» strømmer igjen ut av høyttalerne.

– Tekniske problemer, sier Camilla C. Nordhagen avdelingsleder for dans ved kulturskolen, da hun poster den forsinkede ruten på Facebook.

Hun må holde foreldre, som strømmer til de forskjellige stoppene, oppdatert på hvor paraden befinner seg.

Anders Minge

Folk gliser

Man må være ganske død innvendig for å ikke trekke på smilebåndet når gjengen kommer forbi.

Nordhagen var i forkant bekymret for at regnet skulle sørge for folketomme gater.

Heldigvis tok hun feil.

Langs hele løypen stoppet forbipasserende opp for å se gjengen gjøre det de kan best. Folk gliste under paraplyene og trakk ofte opp mobilen for å spre ordet.

Ved stoppene, der noen grupper fremførte koreograferte danser, hadde foreldre samlet seg for å se barna vise frem ferdighetene.

Folk ble glad av dansen til gjengen. Målet oppnådd.

Anders Minge