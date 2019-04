Traust, men solid håndverk

Vera

Britisk krimserie. Sesong 9 består av fire episoder, som sendes på NRK 1 fra 18. april (skjærtorsdag) til og med 22. april (1. påskedag)

Er du skikkelig lei av serier som aldri blir ferdige, hvor de stadig finne noe nytt å spinne videre på slik at vi skal se videre uke etter uke, år etter år? Vel, det er heldigvis fortsatt noen som holder seg til den gamle skolen, hvor man helst skulle avslutte etter fullgått sesong, men noen ganger også etter hver episode.

«Vera» tilhører sistnevnte kategori, dermed er den lett å hoppe inn og ut av. De fire halvannen timer lange episodene som sendes på NRK i påsken behandler hver sin krimgåte, som nøstes kyndig opp av vår uglamorøse, sympatiske heltinne.

Vi befinner oss nord i England, hvor Vera (Brenda Blethyn) i den innledende episoden blir kalt ut til en søppelfylling hvor liket av en ung kvinne blir funnet. Det viser seg snart at mange av vitnene som avhøres har gode grunner til å holde tilsynelatende viktige opplysninger skjult for politiet, og på den måten kastes mistanken i ulike retninger hele tiden. Solide Vera er heldigvis både klartenkt og erfaren, slik at mysteriene gradvis nøstes opp.

Det er ingenting nyskapende ved dette konseptet, og mye framstår som temmelig traust. Det er likevel forfriskende at noen våger å få litt mot strømmen og satse på det gammeldagse. Når man så har flinke skuespillere og realistiske settinger med, blir dette fin underholdning når man bare vil hvile hodet og ikke bli spesielt mye utfordret på verken den ene eller andre måten.