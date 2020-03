Miljøkatastrofe i skyggen av sex

ROMAN: Som å få lukte på en skikkelig årgangsvin, uten å få mulighet til å smake.

Nancy Øvrehus

Vilde Fastvold: Felt. Gyldendal.

«Felt» handler om antropologisk feltarbeid i et tropisk paradis, hvor en miljøkatastrofe ulmer like under overflaten. Et spennende prosjekt med en nerve som pirrer meg og virkelig får meg til å lure på hva som kommer. Så går romanen seg litt fast og jeg tenker; og så da...?

Handlingen er lagt til Martinique, en tropisk øy i det Karibiske hav som siden 1635 primært har vært en fransk koloni. Den kvinnelige sosialantropologi-studenten sliter med å komme inn under huden på lokalbefolkningen til hun møter en mann som hun innleder et intimt forhold til. Han åpner nye dører for henne, og etter hvert går det opp for henne at hun står midt oppi en økologisk katastrofe av uante dimensjoner.

Språket i romanen er direkte og rett på sak, noe som fremmer forståelsen av at dette er hovedpersonens subjektive forståelse av det som skjer rundt henne. Dette fungerer godt i store deler av boken – med et tydelig unntak. Den unge kvinnens sexliv, og ikke minst behovet hennes for sex får betydelig fokus i romanen. Er det noe vi vet, så er det at sex selger, og det selger godt! Da er det imidlertid viktig å beherske det litt subtile, det som skaper spenning og som pirrer leseren.

Her kommer forfatteren litt til kort, og beskrivelsene blir ofte litt for rett på og ganske flate, og fremstår derfor dessverre som et litt billig triks fra en debutant for å skape seg en plass i jungelen av bøker på markedet. Her skulle jeg nok ønske at denne biten var blitt tonet ned et lite hakk og at selve fremdriften av historien fikk større oppmerksomhet.

For det er her denne romanen har sin største utfordring. I første rekke savner jeg tydeligere spenningskurve. Forfatteren klargjør scenen for et gripende drama, og første del av romanen bygger tydelig opp mot noe stort. Så flater historien bare ut ved å gå i samme takt, før den ender opp i noe som for meg fremstår som et lite, søtt hjertesukk om menneskers evne til å snu det blinde øye til alt som er ubehagelig.

Dermed fremstår det å lese denne romanen som å få lukte på virkelig god årgangsvin, for så spise hele måltidet uten å få den servert. Men debutanten har tydeligvis øye for den gode historien, og jeg vil ikke se bort fra at Fastvold med tid og stunder vil kunne bringe virkelig gode bøker på markedet.