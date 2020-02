Når du savner den du elsker

Fire melankolske sanger om den vakre kjærligheten.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Fire år etter albumet «Gospel for non-believers», er Olav Larsen & The Alabama Rodeo Stars tilbake med en ep. Foto: Pål Christensen

Geir Flatøe Journalist

Olav Larsen & The Alabama Rodeo Stars: «I’m not there».

Jeg må ha sagt det noen ganger nå, men finnes det en bedre, skjult countryskatt i kongeriket Norge? Olav Larsen fra Sandnes har i 14 år gitt ut plater sammen med backingbandet The Alabama Rodeo Stars.

Debuten het «Love's come to town», og Larsen har en tendens til å synge melankolsk om kjærlighet. Han har bydd på mye friskt, raskt og lystig også, men nå demper han lyset og kryper inn i kroken. Jo mer man er glad i noen, jo mer savner man dem når de ikke er der.

I can’t breathe without you, synger han på «I’m not here». I miss the way you make it all worth while, lyder det på «I want to be around you».

Sammen med «You’re beautiful» og «The girl that I love» utgjør de en ep på fire kutt. Larsen har aldri sunget bedre, backet av noen av distriktets beste: Erlend Aasland, Jonny Engelsvoll, Torje Fanebust Ås og Anita Bekkeheien. Mariann Bjørnelv og Margrethe Lunde korer på «I want to be around you», og Per Ravnås og Eirik Bekkeheien har vært med på å få lyden noe nær fullkommen.

Beste spor: Alle.

Publisert: Publisert: 9. februar 2020 10:29

Mest lest akkurat nå